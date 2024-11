WBFSH-Hengste-Ranking Dressur 2024: Johnson vorn, viel Jazz, viele Holländer

In der Rangliste der besten Dressurpferde-Vererber 2024 der Word Breeding Federation for Sport Horses (WBFSH) liegt wie im vergangenen Jahr der Hengst Johnson an Position eins. Unter den Top 20 der Dressurhengste finden sich zwar zehn deutsche Hengste, aber in die Top 10 haben es nur zwei geschafft, alle anderen stammen aus den Niederlanden.

Wie Marketing die Statistik beeinflusst, beweisen die WBFSH-Hengste-Ranking Dressur 2024. Erneut ist der Hengst Johnson die Nummer eins. Das war schon 2023 so. Er schafft es über die Masse seiner Nachkommen. 31 Johnson-Kinder sind im internationalen Sport im Viereck unterwegs. Am erfolgreichsten ist Great Escape Camelot, unlängst mit Raphael Netz in Stuttgart in der Weltcupqualifikation platziert.

Johnson führt WBFSH-Hengste-Ranking Dressur 2024

Der Vorjahressieger, der in Oldenburg im November 2004 gekört wurde, im Februar 2005 dann Siegerhengst der KWPN-Körung in ‘s-Hertogenbosch wurde und 2016 im olympischen Dressurfinale in Rio ging, ist ein Jazz-Sohn. Diese väterliche Linie ist mehrfach präsent unter den Top der besten Dressurhengsten. Jazz selber ist Fünfter, der Jazz-Urenkel Apache, Vater von Olympiafinalist Indian Rock unter Emmelie Scholtens, landet auf Rang sechs.

Quaterback bester deutscher Dressurhengst

Mit 23 Nachkommen, die emsig Punkte für ihren Erzeuger Quaterback gesammelt haben, ist der Brandenburger Landbeschäler der beste deutsche Hengst im Ranking 2024. Er ist im WBFSH-Hengste-Ranking Dressur 2024 Zweiter. Seine beiden Hauptakteuere im Viereck sind Touchdown, der unter dem Schweden Patrik Kittel vornehmlich in Küren Punkte sammelte, und Isabell Werths Quantaz, ebenfalls ein Kürspezialist. Quaterback war 2023 Vierter.

Der ehemalige niederländische Siegerhengst Zack v. Rousseau hat zwar eine Position eingebüßt, schafft es als Dritter aber auch noch auf das Podium der besten Dressurhengste. Von den 19 Zack-Nachkommen war Zepter mit Nanna Skodborg Merrald, Silbermedaillengewinner mit der dänischen Mannschaft bei den Olympischen Spielen in Paris, der beste. Auch wenn Zack Niederländer ist, wird er eher als dänisch wahrgenommen. Schließlich gelangte er nach seinem Titelgewinn bei der Körung in den Besitz des dänischen Gestüts Blue Hors.

Auch wenn er Nachkommen in der ganzen Welt hat, ist Totilas von Hause aus Niederländer. Der Rappe zeugte neben dem Weihegold-Sohn Total Hope, Olympiafinalist unter Isabell Freese (NOR), 17 weitere international erfolgreiche Dressurpferde. 2023 Sechster im Ranking, ist er nun auf Platz vier gelandet.

Platz sieben ist Ampere vorbehalten, dem väterlichen Halbbruder von Zack. Er ist ein Jahr jünger als Zack. Sein bestes Pferd im Sport in der Saison 2024 war Flambeau von der Belgierin Larissa Pauluis.

San Amour auf Platz acht im WBFSH-Hengste-Ranking Dressur 2024

Der zweite Hengst, der seiner Nachzucht einen Platz unter der Top 10 in der Weltzuchtrangliste verdankt, ist San Amour. Der Oldenburger ist Achter, 2023 war er noch auf Position zwölf geführt. Der Neunte, Bordeaux v. United, geht im Vaterstamm über Vivaldi auf den Holsteiner Lacapo zurück. Mütterlicherseits vertritt er den westfälischen Stamm der Familie de Baey, berühmt für Pferde wie Ahlerich, Rembrandt oder Rubinstein.

Vivaldi hat als Zehnter eine Position im Vergleich zum Vorjahr eingebüßt. Dessen Sohn, der Westfale Vitalis, landet auf Rang elf. Mit Fidertanz (12.), Sir Donnerhall (13.), Foundation (14.) Fürstenball (17.), Millennium (18.), Sandro Hit (19.) und Desperados (20.) finden sich in dieser Region fast ausschließlich Hengste aus deutscher Zucht.

WBFSH-Hengste-Ranking Dressur 2024