Westfälische Elite-Auktion: Dante Weltino stellt Preisspitze

„Die Ersten werden die Teuersten sein“ – so könnte das Fazit der 57. Westfälischen Elite-Auktion lauten. 35 Reitpferde, vier Reitponys und 15 Fohlen fanden in Münster-Handorf einen neuen Besitzer. Für einen Dante Weltino-Sohn griffen die Bieter am tiefsten in die Tasche.