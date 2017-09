Die Longe: Handhabung und Verschnallung

Grundsätzlich hält der Longenführer die Longe in der Hand, die in Bewegungsrichtung des Pferdes, also in Richtung Pferdekopf zeigt. In der zweiten Hand, die in Richtung des Pferdeschweifs weist, wird die Longierpeitsche gehalten.

Bei der ersten Variante der Handhabung liegt die Sicherheitschlaufe am Ende der Longe zwischen Zeige- und Mittelfinger, der Rest der Longierleine verläuft zwischen Daumen und Zeigefinger. Hierbei kann man im eventuellen Notfall die Schlaufe besser festhalten.

Bei der zweiten Möglichkeit eine Longe zu halten, legt man die Sicherheitsschlaufe so wie der Rest der Longe zwischen Zeigefinger und Daumen ab.

Welche Handhabung angenehmer ist, entscheidet man individuell. Die Longe sollte immer weich anstehen und locker in den Bewegungen des Pferdes mitschwingen.

Bei der Basisarbeit steht der Longenführer auf einem festen Standpunkt in der Mitte des Zirkels und behält diesen bei. So lernt das Pferd sich auf einer gleichmäßig gebogenen Linie um den Longenführer herum zu bewegen. Der Longenführer kann in der weiteren Ausbildung zur Abwechslung auch den Zirkel verlagern, neben dem Pferd hergehen und es geradeaus longieren oder das Pferd mit einer verkürzten Longe an der Hand arbeiten.

Das Pferd an der Longe