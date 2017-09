Die Doppellonge in der Aus- und Weiterbildung des Pferdes

Wer den Umgang mit der Doppellonge lernen will, sollte bereits das einfache Longieren sicher beherrschen. Grundsatz beim Einstieg in die Doppellongenarbeit ist ebenfalls eine gute Ausbildung des Pferdes an der normalen, einfachen Longe. Denn nur dann werden auch gute Ergebnisse bei der Arbeit mit der Doppellonge erreicht.

Stimmkommandos, Körpersprache, Peitschenhilfen wie auch leichte Paraden über die Longe sollten für das Pferd keine Neuheiten sein. Außerdem sollte es sich überall berühren lassen und die Arbeit mit Trense, Gurt und Zügeln gewöhnt sein.

Für den Anfang eignet sich auch die Verwendung eines Kappzaums, an dem das Trensengebiss eingeschnallt ist. So kann man die Doppellonge zunächst in den Kappzaum und bei entsprechendem Fortschritt in die Trense einschnallen.

Die besonderen Möglichkeiten