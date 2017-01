Pedro Torres DVD zu gewinnen

Pedro Torres, der mehrfache Working Equitation Welt- und Europameister hat eine DVD aufgenommen, die Spaß und Abwechslung in jeden Trainingsalltag bringen wird.

Pedro Torres ist weltweit bekannt als Working Equitation-Reiter. Er ist mehrfacher Welt- und Europameister. Außerdem ist er nebenbei als Trainer der portugiesischen Working-Equitation Equipe für Trail und Speedtrail tätig. Neben Working Equitation ist der vielseitige Portugiese auch im Dressursattel sowie im Springsattel zuhause. In der Dressur nimmt er erfolgreich bis Grand Prix-Niveau auf Turnieren teil. Seine Anlage betreibt der Portugiese in seiner Heimat in Lissabon, die Reitanlage „Quinta dos Cendros“.

Was ist Working Equitation?

Die Basis der Working Equitation- Arbeit ist nach wie vor die Dressur. In den 1990er Jahren entwickelte sich sich die Kombination aus Dressur-, Trail und Speedelementen. Pedro Torres, der Meister seines Fachs beherrscht diese Kunst einhändig geritten bis zur Perfektion.

DVD-Inhalte

In der zu verlosenden DVD lernen Sie, wie Sie Spaß und Abwechslung in ihren Trainingsalltag bringen. Dabei ist es vollkommen egal, ob Sie in der Dressur, beim Springen oder als Freizeitreiter aktiv sind. Abwechslung gehört in jeden Trainingsalltag

Trainingsphilosophie und dressurmäßige Arbeit

Gewöhnung an Trailhindernisse

Erarbeiten des Slaloms

Trailparcours: Feinheiten für Fortgeschrittene

Rinderarbeit

Speedtrail mit Oxidado, seinem Erfolgspferd, der mit seinen 21 Jahren noch topfit ist

