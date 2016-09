Grand Prix-Pferd Triviant an die Philippinen verkauft

Der KWPN-Wallach Triviant, der zunächst unter Matthias Alexander Rath und dann mit der Schwedin Charlotte Haid-Bondergaard international erfolgreich im Einsatz war, hat erneut den Besitzer gewechselt.

Charlotte Haid-Bondergaard hat den KWPN-Wallach Triviant v. Olivi-Saluut an ihre Schülerin Ellesse Tzinberg von den Philippinen verkauft. Triviant ist nun 16 Jahre alt. 2005 hatte Ann-Kathrin Linsenhoff ihn über die P.S.I. Auktion für 400.000 Euro erworben. Er ging dann mit Matthias Alexander Rath im internationalen Sport. Unter anderem wurden die beiden Achte beim Weltcupfinale 2010 in ‚s-Hertogenbosch. Im März 2011 wechselte der Braune in den Besitz der Schwedin Charlotte Haid-Bondergaard.

Triviant wird Lehrpferd

Nun soll der 1,84 Meter Stockmaß-Hüne Lehrpferd für Elesse Tzingberg werden. Sie trainiert seit zwei Jahren mit Charlotte und Rasmus Bondergaard, kennt Triviant also gut. Gegenüber Eurodressage sagte Tzingberg, sie wolle ihr Debüt mit Triviant erst einmal in der U25-Tour geben. „Wir werden sehen, wie schnell wir uns kennenlernen, also gibt es für die nächsten Monate noch keine Pläne. Er ist ein kraftvolles Pferd. Das ist eine große Veränderung für mich. Daher verbringe ich viel Zeit damit, ihn beim Reiten und im Umgang kennen zu lernen.“

Traum vom Weltcupfinale

Wenn alles läuft wie geplant, wollen Ellesse Tzingberg und Triviant im Winter nach Florida reisen, um sich dort beim Winter Equestrian Festival wenn möglich für das Weltcupfinale in Omaha, Nebraska, zu qualifizieren. Das wäre das Traumziel der beiden.

