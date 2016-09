Olympiaspringpferd Coral Reef Via Volo wird Mama

2014 ging Beezie Maddens Olympiapferd von 2012, die Stute Coral Reef Via Volo, ihr letztes Turnier. Nun kommen freudige Nachrichten aus dem Rentnerlager.

Der Stall Madden schreibt auf seiner Facebook-Seite: „Coral Reef Via Volo hat sich gut an das Leben einer Zuchtstute gewöhnt. Es wurde bestätigt, dass sie tragend ist von Coral Reef Follow Me II und wir alle vom Team JMS (steht für John Madden Sales, Anm. d. Red.) können es gar nicht erwarten, dieses Fohlen zu sehen.“

Via Volo, Stallname „Shrimp“ (weil sie so klein ist), hat bereits eine Tochter: Vanilla v. Nabab de Reve, die im Stall von Beezie Madden ausgebildet wird. 2014 brachte sie ein weiteres Fohlen via Embryotransfer zur Welt. Via Volo selbst ist eine 18-jährige BWP-Stute v. Clinton-Heartbreaker. Der Vater ihres kommenden Fohlens ist wie sie selbst auch im internationalen Sport über 1,60 Meter erfolgreich, ein westfälischer Sohn des For Pleasure aus einer Mutter v. Sandro-San Carlos.

