Schulte Quaterkamps Hurrican gestorben

Traurige Nachrichten aus dem Landgestüt Nordrhein-Westfalen. Heute Morgen musste der wahrscheinlich berühmteste Kaltblüter Deutschlands eingeschläfert werden.

Hurrican hatte einen Hufbeinbruch erlitten und musste erlöst werden. Der Rheinisch-Deutsche Kaltblüter mit dem ausgesprochenen Dressur- und vor allem Showtalent wurde 19 Jahre alt.

Berühmt wurde Hurrican vor allem durch seine Auftritte mit Obersattelmeister Georg Frerich alias Georg August Schulte Quaterkamp. Von der Hengstparade in Warendorf bis hin zur ganz großen Kulisse beim CHIO Aachen sorgten die beiden für Begeisterungsstürme – beispielsweise, wenn Schulte Quaterkamp zu verdeutlichen versuchte, was er meint, wenn er sagt „erst bringen wir sie in Rage, dann reiten wir Passage.“

Der Mann mit dem Faible für hippologische Lyrik verabschiedete seinen langjährigen vierbeinigen Partner im vergangenen Jahr im Rahmen der Herbst-Hengstparaden in Warendorf mit den Worten: „Der Tag an dem sich dies dicke Pferd dazu entschlossen hat seine großen Hufspuren in mein Lebensweg einzugraben, das war als wenn an meinem hippologischen Horizont die Sonne aufgegangen wäre.“

Kein Wunder, ehe er Hurrican zur Seite gestellt bekam, sorgte Frerich mit seinem Fahrrad „Gazelle“ für Lacher- Aber Hurrican war natürlich etwas ganz anderes. Der hatte selbst eine gesunde Portion Humor, hatte man den Eindruck.

Hurricans Karriere begann, als er zum Sieger der NRW Kaltblutkörung 1999 gekürt wurde. Im Jahr darauf war er Zweitplatzierter der Feldprüfung in Warendorf. Bei der Bundeskaltblutschau 2001 im Rahmen der Grünen Woche in Berlin gewann er die Silbermedaille.

Seine Nachkommen sorgen auf Schauplätzen immer wieder für Aufsehen. Bisher erhielten vier Söhne die Zuchtzulassung. Im Landgestüt wirken mit Nickel und Adoro derzeit zwei Hengste in deren Pedigree Hurrican als Muttervater steht. Insgesamt wurden 16 Töchter mit dem Titel der Staatsprämienstute ausgezeichnet. Mit Helena stellte er unter anderem die Siegerin der Westfälischen Eliteschau 2008. Auch 2010 und 2011 waren Töchter von ihm im Endring hoch platziert.

