DSP-Nachkörung: Neue Hengste für Marbach

Vier Hengste erhielten im Rahmen der Nachkörung auf dem Haupt- und Landgestüt Marbach die Zuchtzulassung für das Deutsche Sportpferd.

Allein drei davon stellte das Haupt- und Landgestüt Marbach selbst vor. Dabei handelt es sich zum einen um einen gerade von Landoberstallmeisterin Dr. Astrid von Velsen-Zerweck auf der westfälischen Hauptkörung erworbenen Prämienhengst v. For Romance-Rock Forever. Zum anderen stehen den Warmblutzüchtern nun zwei weitere Edelblutpferde zur Verfügung: der Anglo Araber Nathan de la Tour AA sowie der Vollblutaraber Said ox.

Der 2001 geborene Nathan de la Tour v. Fusain du Defey AA-Faritchou AA war selbst erfolgreich im Springsport bis zur Klasse S, ehe ein Unfall seiner sportlichen Karriere ein Ende setzte. Zuvor war er Körungssieger gewesen und hatte bei Nachwuchsprüfungen mehrfach glänzen können. In Frankreich hat er bereits erfolgreiche Nachkommen. Er ist vor allem für die Spring- und Vielseitigkeitszüchter interessant. Said ox v. Pamir ox soll ebenfalls als Veredler beim DSP eingesetzt werden.

Ebenfalls gekört wurde ein Hengst von der Hubertushof Sportpferde U.G. in Ödenwaldstetten. Sie stellten einen Sohn des Quattro B aus einer Lordanos-Mutter aus. Er war 2014 über die Fohlenauktion in Riedlingen in den Besitz des Hubertushofs gelangt. Gezogen wurde er von Matthias Rapp in Sauldorf.

www.pzv-bw.de