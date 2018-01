Der Reitsport in der Gesellschaft – ein heikles Thema

Der Pferdesport hat ein Imageproblem – und zwar nicht nur in der Gesellschaft jenseits der Reitställe Deutschlands, sondern auch innerhalb der Gemeinde der Pferdefreunde. St.GEORG-Herausgeberin Gabriele Pochhammer über Ursache und Wirkung

Vor der Leipziger Messehalle stand am Sonntag nachmittag eine Handvoll frierender junger Leute auf dem Rasen. Sie hielten zwei Bettlaken in die Höhe. Auf dem einen war zu lesen: „Pferde sind kein Sportgerät“, auf dem anderen was von „Veganer Revolution“. Die Demonstranten, denen man am liebsten eine heiße Suppe vorbeigebracht hätte, wollten wohl sagen, dass sie dem Pferdesport ablehnend gegenüber stehen. Zunächst werden wir wohl alle dem zustimmen, was auf den Laken stand: Pferde sind kein Sportgerät. Reiter, die sie als solche betrachten, kommen nicht weit, jedenfalls nicht auf Dauer. Und was das Vegane angeht: Pferd sind natürlich Vollblut-Veganer und wir wollen unsere Pferde ja reiten und nicht essen. Der Schuss jedenfalls ging daneben.

Da war es schade, dass die engagierten jungen Leute nicht in der (ausverkauften) Halle miterleben konnten, wie ein 18-jähriges Pferd, der Hengst Taloubet Z unter Christian Ahlmann, nach einem rasanten Sieg im Weltcup-Springen in den Ruhestand verabschiedet wurde, wie er der zum Teil fast zehn Jahre jüngeren Konkurrenz noch einmal die Hufe zeigte. Wie viele Emotionen von Reiter, Besitzerin und Zuschauern diesen Abschied begleiteten! „Danke, Talou“ stand auf der blau-gelben Decke und es gibt nicht das geringste Anzeichen dafür, dass dieses Dankeschön nicht von Herzen kam. Und wie fabelhaft dieses alte Pferd aussah: glänzendes Fell, waches Auge, durchtrainierte Muskeln, sprühend vor Energie. So kann es aussehen, wenn ein Pferd nach einer langen Karriere in dieser Form die Sportbühne verlässt. Eigentlich ein Vorbild.

Aber von dem Sport, wie er in Leipzig in seiner schönsten Form zu sehen war, wollen viele Menschen heute nichts mehr wissen. Das Image des Pferdesports in der Gesellschaft ist schlecht. Und nicht nur unter denen, die in Städten leben, die außer ein paar übergewichtigen Schoßhündchen und ihrem Kanarienvogel kein lebendes Tier zu Gesicht bekommen und glauben, die Milch kommt aus der Tüte. Wer die Anerkennung seiner Kumpel sucht, geht nicht zum Reiten, sondern zum Fußball, Golfen oder sonst wo hin. Die erneut sinkende Zahl der bei der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) registrierten Vereinsmitglieder ist nur ein Symptom.

Neben der Abspaltung des Pferdesports vom allgemeinen gesellschaftlichen Konsens vertieft sich der Graben der Pferdeleute untereinander. Von der Sportreiterei wollen viele nichts wissen, die ihr Pferd am liebsten streicheln, putzen und um bunte Gummilatten herum führen. Wogegen überhaut nichts einzuwenden ist, solange man es nicht schon für tierschutzwidrig hält, einem Pferd den Sattel aufzulegen. Und diese Meinung ist weiter verbreitet als befürchtet. Bei einem parallel zum Turnier Partner Pferd verlaufenden Tierärztekongress meldeten sich etliche Veterinäre zu Wort, die jegliche Form von Leistungssport mit Pferden als tierschutz-relevant ablehnten. Pferdefachtierärzte! Wie konnte es so weit kommen, was ist da schief gelaufen? Die Zeiten, in denen Hans Günter Winkler mit Halla und Fritz Thiedemann mit Meteor Volkshelden waren, auf einer Stufe mit den unvergessenen Fußballern Fritz Walter und Uwe Seeler, sind für die heutige Generation nicht nur Geschichte, sondern Urgeschichte! Obwohl die Beerbaums und Werths kein bisschen weniger leisten bzw. geleistet haben als jene 1950er-Jahre-Heroen.

Aber der Springsport hat sich gerade in den letzten Jahren dramatisch verändert, weg vom Publikumssport zu einem Vergnügen wohlhabender Eliten, die auf Zuschauer keinen großen Wert legen. Bei so manchem Global Champions Turnier auf fernen Kontinenten sitzen auf den goldenen Sesseln nicht mehr Zuschauer als beim Dorfturnier auf den Treckeranhängern, nur bequemer. „Boutique-Turniere“ nennt Mark Bellissimo, der Turnierchef der Weltreiterspiele in Tryon 2018, diese Veranstaltungen, erlesen, teuer, aber für die meisten Menschen weit weg.

Die Ausweitung der Globalisierung spielt auch nach Ansicht von Leipzigs Turnierleiter Volker Wulff eine immense Rolle. In diesem Jahr wird es weltweit 100 Fünfsterne-CSI geben, also Springturniere mit einem Preisgeld von mehr als 500.000 Schweizer Franken (Das Preisgeld entscheidet über die Zahl der Sterne), davon fünf, also genau fünf Prozent, in Deutschland: das CHIO Aachen, die Global Champions Tour-Stationen Hamburg und Berlin, sowie die Weltcup-Turniere Stuttgart und Leipzig. Die deutschen Top-Reiter sind also meist im Ausland unterwegs. Das war früher anders, Wiesbaden war ein Muss, auch das Turnier der Sieger in Münster oder Paderborn. Die Top- Springreiter, Christian Ahlmann, Ludger Beerbaum, Daniel Deusser, Marcus Ehning, sind nicht mehr so oft in Deutschland zu sehen. Die Berichterstattung auch in den regionalen Medien fällt dadurch weg, keine deutsche Tageszeitung interessiert sich für den Großen Preis in Peking, die Reiter verschwinden aus dem Blickfeld, ihr Bekanntheitsgrad gerade bei den jungen Leuten sinkt. Wen man nie sieht, weder im Fernsehen, noch live, an dem geht das Interesse irgendwann verloren. Das zu ändern, obliegt nur den Akteuren und ihren Verbänden.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.

