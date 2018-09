Gabriele Pochhammer zu den Alkoholexzessen im Springsport

Der Bericht in der aktuellen Ausgabe des Magazins SPIEGEL über ausschweifende Feierorgien junger Springreiter mit „sexualisierter Gewalt“ hat am vergangenen Wochenende für Aufregung in der Pferdeszene gesorgt. Gabriele Pochhammer ordnet das Geschehene ein.

Das, was der Spiegel auf sechs Seiten genüsslich ausbreitet, war Insidern nicht wirklich neu. Es geht um Alkoholexzesse von jungen Springreitern, in deren Folge um sexualisierte Gewalt, K.O.-Tropfen, Sex-Strichlisten von abgeschleppten Mädchen, zerlegte Hotelbetten, nächtliche Autorennen. (Eine Zusammenfassung des Spiegel-Beitrags und die Antwort der FN finden Sie auf SG-Online.)

Aber das Wenigste ist gerichtfest zu beweisen, der SPIEGEL-Beitrag wimmelt von vagen Formulierungen wie „offensichtlich“, möglicherweise“, „vielleicht“. Von den Akteuren wird kein einziger Klarname genannt, wohl auch aus juristischen Gründen, da es sich um Jugendliche handelt. Es werden 30 Jahre alte Kamellen von Trinkgelagen aufgetischt, es wird auf „die Reichen“ eingedroschen und es ist von Eltern die Rede, die nicht am Bierstand stehen, sondern „herumlungern“. Geht’s noch? Die Tendenz ist unverkennbar: Dem Pferdesport soll mal wieder eins ausgewischt werden, zwei Wochen vor Beginn der Weltreiterspiele, eine Woche vor den Deutschen Jugendmeisterschaften in München. Ein Glanzpunkt des investigativen Journalismus ist das nicht.

Aber das sollte uns über die Fakten nicht hinwegtäuschen. Diese Exzesse hat es gegeben und sie wird es weiterhin geben, wenn die Verbände, die Landesverbände, ebenso wie die FN, nicht wach werden. Noch als alle Beteiligten bereits wussten, dass der SPIEGEL-Artikel skandalöse Details ans Licht bringen würde, randalierten junge Springreiter beim Turnier in Wallau wie immer. Unbeeindruckt, dickfellig, arrogant. Die Turnierparty, die ein Spaß für die Reiter sein sollte, artete zu einer wüsten Alkohol-Orgie aus. Mal wieder. Turnierleiter Holger Baum ließ schließlich die Party abbrechen. Und nicht zum ersten Mal bretterten anschließend angetrunkene junge Reiter mit Autos über Koppeln und Abreiteplätze. In Wallau wurde ein Pferd verletzt, als es wegen des Getöses in Panik geriet.

FN-Generalsekretär Soenke Lauterbachspricht von Einzelfällen, muss aber im gleichen Atemzug „Alkohol in nie da gewesenen Dimensionen“ zugeben. Also wohl doch keine Einzelfälle, auch wenn immer dieselben vier, fünf Namen genannt werden.

Reiche und arme Sünder

In zwei Fällen wurde bisher eingeschritten. Der Spross einer reichen Unternehmersfamilie aus dem Rheinland wurde zu einer vierstelligen Geldstrafe verurteilt, weil er im Suff mit Gläsern geworfen und Leute bespuckt hatte. Gezahlt von Papa aus der Portokasse. Der Landesverband Rheinland nannte das „Jugendtypisches Fehlverhalten“ und meldete den Vorfall nicht nach Warendorf. Wahrscheinlich ist es reiner Zufall, dass jene Unternehmerfamilie großzügig die Rheinischen Meisterschaften unterstützt. So was darf sich die FN eigentlich nicht gefallen lassen.

Im zweiten Fall schwebt über einem Reiter, der ein Mädchen sexuell bedrängt und mit der Vergewaltigung der 15-jährigen Schwester gedroht haben soll, eine anderthalbjährige Turniersperre. Dieser junge Mann, hochbegabt und erfolgreich auf Nachwuchschampionaten, kommt nicht aus reichem Haus, mit seinem Reiten finanziert er mehr oder weniger seine Familie, die durch eine Sperre in finanzielle Bedrängnis geriete. Und so einer hat auch nicht sofort eine Garde von Spitzenanwälten zur Seite. Ich will ihn nicht in Schutz nehmen, wenn die Vorwürfe zutreffen – zur Zeit befasst sich damit das Große FN-Schiedsgericht – muss eine Strafe her, die weh tut. Aber Existenzen zu ruinieren, ist nicht die Aufgabe der FN.

Die Haltung der FN

Vielmehr muss sie sich jetzt Vorwürfe vieler Veranstalter gefallen lassen, nicht viel früher eingeschritten zu sein, von Holger Baum, aber auch von Ludger Beerbaum und anderen. Nur: Mit solchen Vorfällen beschäftigt sich zunächst der Landesverband und wenn die FN nichts erfährt, kann sie auch nichts tun. Deshalb die berechtigte Aufforderung an die SPIEGEL-Redaktion, gerichtsfeste Fakten herauszurücken. Immer vorausgesetzt, dem Spiegel geht es um die Abstellung von Missständen und nicht um das genüssliche Hinhängen eines Sportes, den man schon deswegen ablehnt, weil er nicht ins linke Weltbild passt.

In der Tat wurden viel zu lange die Augen verschlossen vor dem Treiben bei den sogenannten LKW-Partys. Seitdem Pferdetransporter von Eigenheimgröße, ausgestattet mit Wohnteil, Küche und Bar, schon auf kleinen Turnieren die Parkplätze füllen, müssen die Reiter und ihre Entourage nicht mehr in Hotelbars die Sau rauslassen. Und viele Mädchen gehen gerne dorthin, reisen von weither an. Reiter werden so häufig von „Groupies“ belagert wie Rockstars – was natürlich keinen Übergriff entschuldigt. Aber wer zu einer LKW-Party geladen ist, weiß, dass es dort nicht nur Apfelsaft gibt.

Kein reitsportpezifisches Phänomen

Sauforgien und in ihrem Gefolge sexuelle Übergriffe und Randale sind natürlich nicht nur jungen Reitern vorbehalten. Der Pferdesport kann nicht besser sein als der Rest der Spaßgesellschaft, von deren Exzessen wir jeden Tag in der Zeitung lesen. Tatsache ist, dass junge Reiter häufig in einem ausgesprochen trinkfreudigen Umfeld sozialisiert werden. Das Pferd hat noch Stroh im Schweif? Das gibt ne Runde im Reiterstübchen, meistens Schnaps oder anderes Hochprozentiges. Runterfallen? Das kostet ebenfalls ne Runde. Auch wenn es genügend Geschichten von alkoholisierten Topreitern gibt, die wie durch ein Wunder noch den Weg im Parcours fanden, leisten sich Profis, die in der Weltspitze reiten, heute solche Orgien schon lange nicht mehr. Die meisten verstehen sich als Athleten, die fit sein müssen, auch wenn der Körper ein Glas über den Durst nicht so streng bestraft wie bei einem Leichtathleten. Das sollte vielleicht einer mal den jungen Leuten sagen, die immer noch glauben, alles sei okay, wenn nur das Pferd nüchtern ist. Aber von Reitern erwarte man doch ein anderes Verhalten, sagte jetzt eine Freundin zu mir. Sie trügen doch schließlich die Verantwortung für das Lebewesen Pferd. Ihr musste ich leider sagen: Träum weiter!

