Bestandsauflösungen bei den Erfolgszuchtstätten Schüder und Hölscher in Holstein und Hannover

Aus der Holsteiner Zucht von Günter Schüder stammen so erfolgreiche Pferde wie Ludger Beerbaums Chiara und Simon Delestres Chesall. Auf dem Hof Hölscher werden seit 40 Jahren Hannoveraner Spitzenpferde gezüchtet, die auf Stutenschauen und Körungen für Furore sorgen. Beide Betriebe hören auf und verkaufen ihre Pferde. Eine einmalige Chance!

Am 15. September wird der Bestand des Hof Hölscher in 49596 Gehrde versteigert. Volker Raulf ist als Auktionator vor Ort, um eine kleine hippologische Schatztruhe zu veräußern. Angeboten werden rund 40 Pferde unterschiedlicher Disziplinschwerpunkte. Alle kommen aus guten Mutterstämmen, haben sich zum Teil schon in Zucht und Sport bewiesen. Viele der Zuchtstuten sind tragend oder gedeckt von Vererbern wie Cornet Obolensky, Fidertanz, Diacontinus und anderen. Die vollständige Liste (z.T. mit Videolinks) finden Sie hier.

Zum Verkauf stehen aber nicht nur die Pferde, sondern Inventar, Gerätschaften und landwirtschaftliche Maschinen.

Von Seiten der Familie Hölscher heißt es unter anderem:

„Genau 40 Jahre ist es jetzt her, dass uns die große Leidenschaft für die Pferde­zucht ergriffen und seitdem nicht mehr losgelassen hat – und das wird sie vermutlich auch niemals tun. Dafür ist jetzt für uns die Zeit gekommen, loszulassen. Nach gut 30 Jahren auf dem Kaiserort ist die Ära des Pferdezucht- und Ausbildungsbetriebs Hof Hölscher nun bald vorbei.

Die züchterische Qualität, die wir in dieser Zeit erreichen konnten, wurde noch vor Kurzem durch einen 1c-Preis unserer 3-jährigen Donatus-Tochter Dajana bei der Herwart v. d. Decken-Show bestätigt. Doch trotz aller aktuellen und vergangenen Erfolge haben wir uns nun dazu entschieden, unseren Zucht- und Ausbildungsstall, wie wir ihn bisher geführt haben, zu schließen und unseren Bestand über eine Hofauktion zu veräußern.

Dieser Schritt fällt uns natürlich nicht leicht und deshalb wenden wir uns heute an euch. Denn ihr kennt uns und unseren Betrieb und versteht, wie wichtig es für uns ist, dass unsere Pferde in gute und kompetente Hände übergehen. Wir wünschen uns, dass Blutlinien und Stutenstämme unserer Zucht weitergeführt, Spring- und Dressurpferde weiter gefördert und ihren Reitern zuverlässige Partner werden und dass auch die Nachkommen unserer Pferde ihren Besitzern in Zukunft viel Freude und Erfolg bringen – so wie sie es bisher bei uns getan haben.“

www.hof-hoelscher.de

Chiara- und Chesall-Züchter verkauft seine Pferde

Am 29. September kommen die Pferde des Holsteiner Züchterstalls von Günter Schüder unter den Hammer. Die Versteigerung findet auf dem Gestüt Buchenhof in Dägeling statt. Die Liste der erfolgreichen Pferde aus der Zucht von Günter Schüder ist lang. Für seine Erfolge wurde Günter Schüder unter anderem als „Holsteiner Züchter des Jahres“ geehrt.

Fast 100 Pferde aus seinem Stall sind in allen drei olympischen Disziplinen auf Schleifenjagd. Am bekanntesten sind aber sicherlich Ludger Beerbaums Chiara und Chesall, der unter Simon Delestre (FRA) 2016 das erfolgreichste Springpferd der Welt war. Diese beiden wie z.B. auch La Zarras von Toni Haßmann kommen aus dem Holsteiner Stamm 1120. Aus diesem werden ebenso Pferde im Auktionslot sein wie aus den Stämmen 5054 und 4294.

Günter Schüder hat keinen Nachfolger für seine Zucht und sagt, der heiße und trockene Sommer (einen Beitrag dazu finden Sie in St.GEORG 9/2018) habe bei ihm die Erkenntnis reifen lassen, mit 71 Jahren müsse auch mal Schluss sein. Er hofft natürlich, dass die Pferde in gute Hände kommen und dass ihre neuen Besitzer die Zucht weiterentwickeln, um die wertvolle Genetik seiner Stuten auch in Zukunft zu sichern.

Den gesamten Katalog inklusive Adresse des Ortes der Versteigerung finden Sie hier.