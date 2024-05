Ausbildungsbetriebe Pferdewirt: der Burghof

Wer auf dem Burghof im hessischen Riedstadt eine Pferdewirtausbildung absolviert, bekommt das Rund-um-Paket.

In dem Betrieb der Familie Brodhecker, dem Bughof in Riedstadt, mit vier Pferdewirtschaftsmeistern gibt es eine Hengststation, Zucht und Aufzucht, Verkaufspferde, einen Pensionsbetrieb, Beritt, Vermarktung sowie eine Reitschule mit Wochen- und Ferienkursen sowie heilpädagogisches Reiten. Der Burghof ist seit über 50 Jahren ein Familienbetrieb, mittlerweile in dritter Generation. Alle sind im Einsatz: Unter der Leitung von Pferdewirtschaftsmeister Volker Brodhecker, seiner Frau Susanne Biederbeck-Brodhecker, seinen drei Söhnen sowie seiner Schwester Elisabeth Brodhecker-Schulz kümmert sich ein Team aus Berufsreiterinnen und -reitern, Landwirten und Stallhelfern um die rund 200 Pferde des Burghofs. Sechs Auszubildende Pferdewirte in Klassische Reitausbildung, Pferdehaltung und Service sowie Zucht lernen dort ihr Handwerk. Alle schnuppern in alle Bereiche hinein und haben auch ihre Schwerpunkte.

Die Azubis Klassische Reitausbildung sind vor allem im Bereich Pferde- und Reiterausbildung und Beritt, die anderen lernen u.a. auch Hengste abzusamen, das Versorgen der Pferde, alles über die Aufzucht, das Verladen und Transportieren usw. „Besonders wichtig ist mir der vernünftige Umgang mit dem Pferd“, betont Volker Brodhecker, der schon über 50 Pferdewirte zur Abschlussprüfung begleitet hat. „Und die Verlässlichkeit gegenüber den Pferden, aber auch den Menschen.“ Einige seiner Azubis sind Leiterinnen und Leiter in anderen Betrieben oder erfolgreiche Grand Prix-Reiterinnen und -Reiter. Zu vielen besteht nach wie vor Kontakt.

www.brodhecker-burghof.de