Sorgentelefon für Azubis

Ulrike Lautemann berichtet von der Hotline für Auszubildende Pferdewirte: „Ich betreue seit ungefähr drei Jahren die Azubi-Hotline der BBR, die eingerichtet wurde, damit wir eine Anlaufstelle für Auszubildende haben. Das Telefon klingelt gar nicht so selten. Zu Beginn haben viele Eltern angerufen, die die Arbeitszeiten ihrer Kinder hinterfragt haben. Da hatten die Gespräche mehr einen erklärenden als klärenden Charakter. Mittlerweile rufen mehr und mehr die Azubis selbst bei mir an. Viele beklagen sich über eine mangelnde Ausbildung und kaum regulierte Arbeitszeiten mit adäquatem Ausgleich. Es gibt teilweise große Kommunikationsprobleme zwischen Azubi und Lehrmeisterin oder -meister.

In den Telefonaten versuche ich immer, auch die Seite der Arbeitgeberin oder des Arbeitgebers zu sehen. Manchmal geht es darum, den Azubis den Chef zu erklären, warum er wie handelt. Und es gibt auch Menschen, die einfach nicht in das Berufsbild passen. Wenn nichts mehr geht, versuche ich, alle an einen Tisch zu bekommen. Jeder hat seine Pflichten und jeder hat seine Rechte. Es ist wichtig, dass wir unsere Fachkräfte von morgen nicht verheizen. Wenn das Sprechen nicht mehr funktioniert, wenn sich keiner im Betrieb für die Azubis verantwortlich fühlt, ist das der falsche Stall.

Aber oft hilft es, miteinander konstruktiv zu kommunizieren. Es darf kein gegenseitiges Anklagen sein und man sollte nicht warten, bis zu viel Druck im Kessel ist. Wenn man nicht nur Ansprüche hat, sondern auch Ideen, wie man etwas verändern kann, ist der Weg einfacher zu gehen. Zum Lösen gehören immer beide Seiten.