Heiner Schiergen das vierte Jahr in Folge Berufsreiterchampion Dressur

Alle guten Dinge sind… vier! So lautete wohl das Motto von Heiner Schiergen, der sich in Unna-Massen zum vierten Mal in Folge den Titel sichern konnte. Und wenn man es ganz genau nimmt, dann sind es eigentlich fünf. Denn so oft konnte der Pferdewirtschaftsmeister aus Krefeld das Berufsreiterchampionat insgesamt schon gewinnen.