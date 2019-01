Pferdewirt-Azubis aufgepasst: optimale Prüfungsvorbereitung

Gleich zweimal gibt es nächste Woche in Warendorf die Möglichkeit für angehende Pferdewirte der Fachrichtung „Klassische Reitausbildung“, sich intensiv auf ihre Abschlussprüfung vorzubereiten.

Am 28. und 29. Januar sowie am 30. und 31. Januar gibt Ausbildungsleiter Hannes Müller an der Deutschen Reitschule in Warendorf Einblicke in die Prüfungsstruktur der Pferdewirt-Abschlussprüfung. Außerdem geht er auf das Training von Dressur- und Springpferden ein und beleuchtet die Themen Unterrichtserteilung und Exterieurbeurteilung.

Weitere Infos gibt’s unter www.berufsreiter.com