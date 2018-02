Allwettertauglich: Jetzt den neuen Cavallo Stiefel Calidus gewinnen

Wie so oft dieser Tage ist es draußen regnerisch und matschig. Man traut sich kaum in die guten Lederreitstiefel zu steigen, aus Angst, sie könnten dreckig werden. Mit dem Stiefel Calidus von Cavallo gehört das der Vergangenheit an, denn der Stiefel hält jedem Wetter stand.

Das Wetter der letzten Monate in einem Wort zusammengefasst: nass. Und an besonders matschigen Tagen mag man kaum in die guten Lederreitstiefel klettern, denn das Leder ist empfindlich gegenüber Schmutz und Nässe. Außerdem verbringt an solchen Tagen schon ausreichend Zeit damit Pferd und Equipment zu schrubben. Die passende Antwort zu den derzeitigen Wetterverhältnissen hat Cavallo mit dem neuen Stiefel Calidus gegeben.

Calidus – der Allwetter-Stiefel

Ob tiefer Paddockmatsch oder ein schneller und im wahrsten Sinne des Wortes spritziger Ritt durchs Gelände – der Stiefel Calidus hält stand. Dank des vollnarbigen und gefetteten Rindleders reicht es, mit dem Tuch über den Stiefel zu wischen und schon glänzt er wieder. Des Weiteren überzeugt der Stiefel mit einer antibakteriellen Komfortsohle sowie einer rutschfesten und wärmeisolierenden Laufsohle.

Wir verlosen den Stiefel im Wert von 399 Euro unter allen Teilnehmern einmal. Dazu müsst Ihr uns nur folgende Frage beantworten: In welchen Farben ist der Stiefel erhältlich? Die Antwort findet ihr direkt bei cavallo.de

Teilnahmeschluss ist der 9. Februar 2018. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ausgeschlossen.