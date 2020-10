Die 100-Stunden-Chance: Wir verlosen die Amigo Bravo 12 Plus-Decke von Horseware!

Innerhalb der nächsten 100 Stunden gibt es eine tolle Weidedecke der Marke Amigo von Horseware Ireland zu gewinnen. Die Decke ist ein absoluter Bestseller bei Horseware und bietet den nötigen Halt bei viel Bewegung ihres Pferdes, ohne es irgendwo einzuengen. St.GEORG und Horseware Ireland wünschen viel Glück beim Gewinnspiel – die Zeit läuft!

Die Amigo Bravo 12 Plus Weidedecke – der Bestseller unter den Weidedecken bei Horseware Ireland!

Sie besteht aus einem robusten und langlebigen wasserdichten und atmungsaktiven Außenmaterial aus 1200D Polyester. Das glatte Innenfutter aus Polyester verhindert Scheuerstellen und hinterlässt einen seidigen Glanz am Fell des Pferdes. Für die kalten Jahreszeiten ist Ihr Pferd trotz des atmungsaktiven Materials dank der 100g Faserfüllung perfekt gewappnet.

Der patentierte Disk-Brustverschluss ermöglicht ein einfaches Schließen, das beim Umdecken viel Zeit erspart! Die Amigo Bravo 12 Plus wird mit einem passenden abnehmbaren Halsteil geliefert, das mit Klettverschlusslaschen am Halsausschnitt befestigt wird. Sie können die Weidedecke ganz einfach an die Bedürfnisse Ihres Pferdes anpassen, indem Sie das Halsteil je nach Wetter und Befinden des Pferdes anbringen oder abnehmen.

Zudem sind separate Liner bei Horseware Ireland erhältlich, mit denen Sie die Decke im Winter bei sinkenden Temperaturen noch verschieden dick füllen können. Das einzigartige Design der Decke mit doppelten Beinausschnitten und drei Bauchgurten erlaubt maximale Bewegungsfreiheit, ohne dass die Weidedecke verrutscht. Zusätzlich bietet sie eine Abdeckung des Bauches.

Für eine gute Sichtbarkeit – auch bei schlechteren Lichtverhältnissen – sorgen Reflektorstreifen, die sich an der Vorderseite der Weidedecke und entlang des Schweiflatzes befinden. Der Schweiflatz hat die Funktion, Schweif und Hinterhand abzudecken. Der abwaschbare Schweifriemen verhindert wirkt einem Verrutschen der Decke zusätzlich entgegen.

Bei Gewinn der Decke haben Sie die Wahl zwischen den Farben Brown/Red, Gold und Red sowie einer Deckenlänge zwischen 115 cm und 165 cm. Die Decke im Wert von 169,95 Euro wird unter allen Teilnehmenden einmal verlost. Teilnahmeschluss ist der 8. Oktober 2020. St.GEORG und Horseware Ireland wünschen viel Glück!

PS: Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie eine Quizfrage beantworten. Ein Tipp für die richtige Antwort versteckt sich hier.

www.horseware.com

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinner wird per E-Mail von uns benachrichtigt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.