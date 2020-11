Die 100-Stunden-Chance: Wir verlosen die Rhino Wug-Decke mit Vari-Layer von Horseware!

Innerhalb der nächsten 100 Stunden gibt es die Rhino Wug Turnout-Decke mit Vari-Layer von Horseware zu gewinnen! Ihr ganz besonderes Außenmaterial macht die Rhino Kollektion der Marke Horseware so stark gegenüber jedweder Witterung. St.GEORG und Horseware wünschen viel Glück beim Gewinnspiel – die Zeit läuft!

Die Horseware Ireland Rhino Kollektion wurde vor über 25 Jahren entwickelt und ist zur einer starken Marke herangewachsen. Die Rhino Kollektion ist zum Synonym für Stärke und Raffinesse geworden, die durch ihre markanten Karomuster gekennzeichnet ist.

Der Clou an den Rhino Decken ist das Außenmaterial. Horseware Ireland hat das Außenmaterial 1000D Polypropylen vor vielen Jahren entdeckt. Das Team war beeindruckt von der unglaublichen Reißfestigkeit des Stoffes, da er 50 Prozent stärker als herkömmliche Polyestergewebe ist. Das Polypropylengewebe von Horseware Ireland ist natürlich wasserabweisend und hat eine glänzende Oberfläche, wodurch es schwieriger für Pferde ist, mit den Zähnen Grip zu bekommen. Dadurch wird Rissen in der Weidedecke bestmöglich vorgebeugt.

Rhino Decken sind einzigartig, da sie anders konstruiert sind als andere Weidedecken – sie werden mit der wasserdichten Schicht zwischen dem Außengewebe der Decke und der Faserfüllung der Decke hergestellt, welche als Barrierenschicht bekannt ist. Diese Barrierenschicht ist mit der Aquatrans Technologie behandelt. Dadurch ist diese wasserdicht, atmungsaktiv und bleibt selbst bei Beschädigung des Außenmaterials weiterhin wirksam.

Das Innenfutter aus Polyester ist bei Rhino Weidedecken Standard. Es ist atmungsaktiv und hält das Pferdefell glatt und glänzend und vermeidet Scheuerstellen. Das Design des V-Brustverschlusses eliminiert Druck auf die Schulter und ermöglicht einen bequemen und sicheren Sitz. Mit High Neck Wug Halsausschnitt. Die Rhino Wug Turnout Medium ist mit der Vari-Layer Technology in 250g ausgestattet.

Damit das Pferd jederzeit warm und trocken bleibt

Bei der Vari-Layer® Technologie wird thermofixierte Faserfüllung in Abstufungen angeordnet, um maximale Wärmerückhaltung zu erreichen ohne die Schwere einer Standarddeckenfüllung – mehr Wärme bei weniger Gewicht. Die in diesem System verwendete thermofixierte Faserfüllung behält Ihre Bauschkraft selbst nach dem Waschen bei, was wiederum dazu beiträgt, dass die Wärmerückhaltung der Decke erhalten bleibt. Das Pferd muss weniger Gewicht tragen und auch für den Pferdebesitzer bedeutet dies, dass er weniger Gewicht auf den Pferderücken heben muss.

Für Pferde, die Probleme haben, ihr Körpergewicht zu halten, oder auch für ältere Tiere kann dies eine wertvolle Hilfe sein, um die Pferde selbst in bitterkalten Nächten schön warm zu halten. Indem die Dicke der Faserschicht an den Seiten abgestuft wird, liegt die Decke dichter am Körper an und schließt so die warme Luft ein, während gleichzeitig die Unterseite des Bauches besser bedeckt ist.

Die doppelten Beinausschnitte sorgen für Bewegungsfreiheit, während die Decke sicher liegen bleibt und zusätzliche Abdeckung unter dem Bauch bietet. Der Schweiflatz bietet mehr Abdeckung für den Schweif sowie den Rumpf und verfügt über einen Reflektorstreifen für zusätzliche Sichtbarkeit. Reflektorstreifen vorne bieten eine bessere Sichtbarkeit bei schlechten Wetterbedingungen. Der verstellbare Schweifriemen hält die Decke an Ort und Stelle und macht Beinschlaufen überflüssig. Er bietet eine sichere und bequemere Passform für Ihr Pferd.

Bei Gewinn der Decke haben Sie die Wahl zwischen den Farben Black/Grey/White Check und Safari sowie einer Deckenlänge zwischen 115 cm und 165 cm. Die Decke im Wert von 214,95 Euro wird unter allen Teilnehmenden einmal verlost. Teilnahmeschluss ist der 14. November 2020. St.GEORG und Horseware Ireland wünschen viel Glück!

PS: Für die Teilnahme am Gewinnspiel müssen Sie eine Quizfrage beantworten. Ein Tipp für die richtige Antwort versteckt sich hier.

www.horseware.com

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinner wird per E-Mail von uns benachrichtigt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.