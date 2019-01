Jetzt Eintrittskarten für die BadenClassics 2019 gewinnen!

Vom 31. Januar bis zum 3. Februar 2019 finden die BadenClassics statt – das Internationale Hallen-Springturnier mit FEI World Cup der Voltigierer in der BadenArena der Messe Offenburg. Erleben Sie das Event live!

Ganz nach dem Motto: „Mittendrin statt nur dabei“, können Sie die zwei- und vierbeinigen Stars hautnah erleben. Nicht nur im Parcours, sondern auch in der Abreitehalle und auf dem Weg zum Parcours, können Sie in nächster Nähe dabei sein.

Während man in der Abreitehalle den Profis beim Warm-up zuschauen kann, lohnt sich oft noch ein Bummel entlang der Verkaufs- und Promotionstände direkt am Abreiteplatz, bevor man in die BadenArena zum Geschehen im Parcours wechselt. Hier haben Sie freie Sitzplatzwahl auf beiden Tribünen entlang der langen Seite des Parcours. Von dort aus und von den Stehplätzen an der Stirnseite lässt sich das Geschehen immer ganz genau verfolgen.

Spüren Sie die Spannung, wenn die Paare im Parcours um den Sieg reiten und genießen Sie eine große Auswahl an Speisen und Getränken an den Catering-Ständen der Messegastronomie. In den Abendstunden lädt dann der gesellige Barbetrieb zum Verweilen ein. Alle wichtigen Besucherinfos finden Sie auch hier.

