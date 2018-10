Jetzt Karten für den Trakehner Hengstmarkt gewinnen!

Wir verlosen Karten für den 56. Trakehner Hengstmarkt in den Holstenhallen Neumünster. Zu gewinnen gibt es 5x 2 Karten für den Vortrag „Blickschulung – Pferdegerechte Ausbildung erkennen“ mit Anja Beran am Freitag (19.10.) und 8x 2 Karten für den finalen Sonntag (21.10.).

Der Trakehner Hengstmarkt findet traditionell in den Holstenhallen von Neumünster statt – dieses Jahr vom 18. bis 21. Oktober. Er ist weit mehr als nur ein hippologisches Gipfeltreffen der besten Trakehner Pferde der Republik. Der Hengstmarkt ist eine Zusammenkunft der großen Trakehner Familie, ist mit dem Trakehner TSF-Dressur-Championat und dem Freispring-Cup zugleich ein sportliches Highlight und bietet neben dem Herzstück, der Körung der Hengste und den Elite-Auktionen viel Wissenswertes. Der Trakehner Gala Abend ist nahezu legendär bekannt und bietet stilvolle und beste Unterhaltung.

In diesem Jahr wird Anja Beran einen Fachvortrag halten und die Expertin freut sich auf das Trakehner Jahres-Highlight: „Ich habe die Veranstaltung schon häufig besucht. Ich bin ein großer Fan dieser edlen Pferde.“ Pferdegerechte Ausbildung oder falsch verstandene Dressur – ist das Ausbildungssystem im modernen Reitsport auf einem Irrweg? Diese Frage beantwortet Anja Beran in ihrer Multimediaveranstaltung. „Ich möchte mit meinem Vortrag zum Nachdenken und Reflektieren anregen und habe bis jetzt sowohl von Reitern als auch von Ausbildern und Richtern viel positives Feedback bekommen.“

Jetzt heißt es schnell sein und die Chance auf Karten sichern! Denn dieses Gewinnspiel läuft nur 24 Stunden! Viel Glück!

