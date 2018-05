Karten für das Deutsche Spring- und Dressur-Derby zu gewinnen

Wir verlosen für Mittwoch und Freitag sowie Samstag Eintrittskarten für das Deutsche Spring- und Dressur-Derby. Jetzt schnell sein und mitmachen.

Die grüne Saison ist kaum gestartet, wartet schon das erste Highlight auf Reiter wie Zuschauer: Das Hamburger Derby. Der Springparcours ist auch besser bekannt als der schwerste der Welt. Ein Parcours, der seine eigenen Gesetze hat. Denn egal wie erfolgreich manche Paare international unterwegs sind, in Hamburg kann man trotzdem schon an der Qualifikation zum Finale scheitern. Begleitet werden die Reiter dabei von einer einzigartigen Atmosphäre. Rund 100.000 Besucher strömen über fünf Tage bei (meistens) strahlendem Sonnenschein in den Flottbeker Derby Park und feiern die Stars im Parcours wie Viereck ausgelassen.

Sie wollen sich das Spektakel nicht entgehen lassen? Dann jetzt für Mittwoch und Freitag jeweils 5×2 Tickets gewinnen, oder für Samstag 1×2 Stehplatzkarten. Teilnahmeschluss ist der 6. Mai 2018. Eine Barauszahlung ist nicht möglich, der Rechtsweg ausgeschlossen.