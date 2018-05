Dino zukünftig für Marokko im Parcours unterwegs

Gute Springpferde sind begehrt! So auch Dino, der in den letzten Jahren unter dem Iren Betram Allen inernationale Erfolge sammeln konnte. Zukünftig wird der Hengst die marokkanischen Landesfarben vertreten.

Seit Anfang 2016 hatte der in Deutschland ansässige Bertram Allen den großrahmigen Schimmel unter dem Sattel. Das Paar konnte sich erfolgreich auf Fünf-Sterne-Niveau etablieren, sammelte zahlreiche Platzierungen und Siege. Zuletzt war der zehnjährige KWPN Hengst im November 2017 in Samorin am Start – auch dort hieß es einmal Platz drei. Zudem verließ Dino im letzten Jahr auf den Turnieren in Helsinki (FIN) und Vejer de la Frontera (ESP) den Parcours als Gewinner. Nun wird der Berlin-Sohn aus einer L’Amour Z-Mutter in wärmere Gefilde umziehen: Neuer Besitzer ist König Mohammed VI von Marokko. Dessen Stall-Jockey, der 55-jährige Marokkaner Abdelkebir Ouaddar, wird den Schimmel zukünftig vorstellen. Der erste Start für die neue Paarung ist in zwei Wochen beim Turnier in Fontainebleau geplant.

Zu den Karriere-Highlights von Abdelkir Ouaddar zählen sicherlich die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro und Platz elf beim Worldcup-Finale 2014 auf Quickly de Kreisker. Mit dem Hengst konnte er sich zudem 2016 den Sieg im Großen Preis beim Saut Hermès in Paris (FRA) sichern. Zudem qualifizierter er sich 2014 als erster Marokkaner überhaupt für die Weltreiterspiele in Caen (FRA).

Auf seiner Facebook-Seite veröffentlichte der Reiter bereits ein erstes Bild mit seinem Neuzugang: