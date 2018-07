Zu gewinnen: MagicBrush Deep Sea Set – Testen Sie selbst

MagicBrush bietet eine innovative Pflegeserie an. Mit dem Wash&Shine und dem passenden Pflege- und Glanzspray Care&Shine hat Magic Brush die natürliche Pferdepflege im Blick.

Durch diese 100% natürlichen Inhaltsstoffe seien Shampoo und auch Pflegespray besonders mild und pflegen mit mit wertvollen Ölen, ausgewählten Wirkstoffkombinationen und veganer Seide. Die Produkte sollen auch besonders den Ansprüchen empfindlicher Pferde gerecht werden, so dass beim Waschen und Pflegen keine Hautirritationen entstehen.

Die Pflegerin des Jahres, Christina Müller, hat bereits getestet. Ihr Fazit lesen Sie im Pflege-Profi-Tipp der aktuellen Ausgabe 8/2018.

Sie kennen MagicBrush noch nicht? Dann haben Sie jetzt die Chance die MagicBrush Produkte selbst zu testen! Wir verlosen unter allen teilnehmenden St.GEORG Lesern insgesamt drei Pflegesets aus der MagicBrush Deep Sea Serie mit jeweils einem Bürstenset, einem Wash&Shine Shampoo und einem Care&Shine Pflege- und Glanzspray.

Mitmachen ist ganz einfach:

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail.

3. Jetzt sind Sie in unserem Lostopf um die Pflegesets von MagicBrush.

4. Daumen drücken nicht vergessen!

5. Die Gewinner werden nach Ablauf des Gewinnspiels per E-Mail von uns benachrichtigt.

Teilnahmeschluss ist der 23.08.2018 – Viel Glück beim Mitmachen!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

