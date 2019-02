Pfleger des Jahres 2019: Das sind die Gewinne & Sponsoren

Für die Suche zum Pfleger des Jahres 2019 haben wir großartige Sponsoren gefunden, die dieses St.GEORG-Projekt gerne unterstützen und viele tolle Preise zur Verfügung stellen. Jeder der teilnimmt und mitvotet hat eine Chance!

Darum heißt es zur Suche zum Pfleger des Jahres 2019: Fleißig abstimmen!

Wichtig: Nur diejenigen, die abgestimmt haben, können bei der großen Verlosung gewinnen. Wer sich nicht sicher ist, ob er schon gevotet hat: Hier geht`s noch mal zur großen Abstimmung. Tipp: Stimmen Sie in allen fünf Kategorien für Ihren Favoriten ab und erhöhen Sie zeitgleich Ihre eigene Gewinnchance!

Und das sind die Preise, die es bei der großen Suche zum Pfleger des Jahres 2019 zu gewinnen gibt:

Beim St.GEORG-Community-Voting zum Pfleger des Jahres 2019 abstimmen und mit etwas Glück einen der tollen Gewinne absahnen:

15 x je ein equiXTREME Show Kit

Ob Leder-, Fell- oder Gesundheitspflege, das Show Kit enthält alles, was man auf dem Turnier und unterwegs braucht. Das equiXTREME Show Kit kommt in der handlichen Reisetasche daher und ist der perfekte Begleiter für die Turniersaison. Mehr Infos auf www.equixtreme.com

1x Dubarry Glanmire Stiefel für Damen mit Schnürung

Wir sind gefesselt! Von und bei dem eleganten Lederstiefel Glanmire mit elastischer Wadenschnürung der Lifestyle-Marke Dubarry of Ireland. Glanmire kombiniert auf raffinierte Weise Form und Funktion.

Gefertigt aus dem bewährten wasserabweisendem DryFast-DrySoft®-Leder und mit GORE-TEX®-Membran ausgekleidet sind diese kniehohen Stiefel garantiert wasserfest und atmungsaktiv. Die Schaftweite ist dank der elastischen Wadenschnürung und des Lycra®-Einsatzes weitenregulierbar und sorgt so für eine optimale Passform an jedem Fuß. Die zwei Komponenten-PU-Gummisohle ist dämpfend und äußerst komfortabel, auch an langen Tagen im Stall.

Diese original Dubarry Stiefel bieten zu jeder Zeit den perfekten Schutz, egal was Sie mit ihnen unternehmen. Die Glanmire Damen Stiefel sind in den Größen 35-43 und in den Farben Brown, Walnut und Black/Brown erhältlich. UVP inkl. MwSt. Euro 399,- Mehr Infos auf www.dubarry.de

6x Futterpaket von Mühldorfer Pferdefutter

St.GEORG verlost unter allen, die am Voting zum „Pfleger des Jahres“ teilnehmen, zehn Pakete von Mühldorfer Pferdefutter im Wert von jeweils über 80 Euro. Jedes Paket enthält:

einen Sack Mucovital prebiotic (für magenempfindliche Pferde konzipiert)

einen Sack iQ Active²(getreidefreie, stärkearme und zugleich hochenergetisch)

je eine Flasche Mühldorfer Leinöl und Reiskeimöl für den letzten Schliff im Futtertrog und zur Förderung des Wohlbefindens des Pferdes

Mehr Infos auf www.muehldorfer-pferdefutter.de

3x Doppellonge „Pro Balance“ von Equimero

Bei einer Gesamtlänge von 18m ist die Doppellonge „Pro Balance“ unglaubliche 700g leicht! Sie besteht pro Seite aus 2,50m stabilem PPM (Polypropylen Multifilem) Seil, das nicht nur nahtlos, sondern sauber und stabil vernäht in 6,50m Biothane übergeht.

Das runde Seil gewährleistet optimales Gleiten durch die Ringe des Longiergurts und ermöglicht eine schnell nachgebende Hand. Mehr Infos auf www.equimero.de

3x Uniqhorse Daypack

Entwickelt für die maximale Flexibilität – Aus dem Rucksack wird schnell eine Tragetasche mit Helmhalterung. Der Rider Daypack von Uniqhorse® bietet Ihnen die nötige Flexibilität für jede Situation. Machen Sie sich keine Sorgen über Schmutz. Der Daypack kann einfach mit einem feuchten Tuch gereinigt werden! Die Helmhalterung macht den Rider Daypack zum idealen Begleiter für alle Veranstaltungen und in den vielen Fächer lassen sich alle wichtigen Dinge verstauen. Mehr Infos auf www.uniqhorse.com

5x Pflegepakete von Stiefel

In den großen Pflegepaketen sind jeweils einmal enthalten:

Stiefel Top Shine Aloe Vera im Wert von 12,50 €

Stiefel Hufbalsam im Wert von 9,90 €

Stiefel Hufpinsel in der Dose im Wert von 2,90 €

Stiefel Strahl Pflege im Wert von 16,90 €

Stiefel RP1 Spray Ultra im Wert von 22,90 €

Stiefel RP1 Gel im Wert von 15,50 €

Das gesamte Paket erreicht Sie in einer tollen Stiefel Kühltasche und hat einen Gesamtwert von 80,60 €. Mehr Infos auf der Stiefel-Website

1x „All Round Pflegeset“ von leovet

Perfekte Pflege für Ihr Pferd mit dem „leovet All Round Pflegeset“. Jetzt mit dem neuen Erste Hilfe Propolis Gel von leovet.

leovet, das heißt perfekt gepflegte Pferde mit Pflegemittel höchster Qualität. Mit dem „leovet All Round Pflegeset“ haben Sie immer das richtige Pflegemittel für Ihr Pferd. Enthalten sind:

5-Sterne Striegel für schnelle Kämmbarkeit von Mähne und Schweif und tagelangen Schutz vor Schmutz und Staub

Wasch-Shampoo mit Pflege Plus für Volumen im Langhaar und pflegenden Glanz im Fell

HUFLAB Huföl mit reinen Pflanzenölen für langanhaltenden Glanz, elastisches, gesundes Hufhorn, aktiviertes Hufwachstum und als Schutz vor losen Hufwänden und Strahlfäule

Erste Hilfe Propolis Gel mit 30% mehr Propolis zur antibakteriellen Wirkung von Abszessen, Ekzemen, Insektenstichen, kleinen Hautverletzungen und Rissen

Zinkoxid-Spray zum Abdecken und Desinfizieren von Wunden sowie als Unterstützung der natürlichen Hautregeneration

Silbersalbe zur Pflege der Haut nach Verletzungen und Mauke

Desinfektionsspray gegen alle Arten von Bakterien und Pilzen zur sicheren Flächendesinfektion

Lederschaum zur Reinigung, Pflege und Schutz des Sattelzeugs

Fliegenhaube

die beliebten Leoveties als kleine LeckereiPerfekt gepflegt mit dem „leovet All Round Pflegeset“. Mehr Infos auf www.leovet.de

12x MagicBrush Pferdepflege Set

Mit dem MagicBrush Pferdepflege Set wird Ihr Pferd strahlend sauber. Die frischen neuen Bürstenfarben mit buntem Aufdruck bringen gute Laune in den Stall, kombiniert mit dem Wash&Shine Pflegeshampoo Paradise mit wertvollem Mandelöl und veganer Seide und abgerundet mit Care&Shine Pflegespray Paradise – ohne Silikone mit 100% natürlichen Inhaltsstoffen und wertvollen Pflegeölen.

So sind Sie bestens vorbereitet für einen frischen Frühling voll Sauberkeit, Glanz und guter Laune.

MagicBrush – natürlich: Made in EU. Mehr Infos auf www.magicbrush.com

1x HKM Softshelljacke -Sport-

– atmungsaktiv und winddicht

– Atmungsaktivität: 3.000 ml per m²/24 Std. und Wassersäule: 3.000 mm

– stark wasserabweisend und strapazierfähig

– Oberstoff wasserdicht, die Nähte sind nicht getaped

– maschinenwaschbar bei 30 Grad und trocknergeeignet

– Futter: 100% Polyester

– Membran 100% Polyurethan

– Oberstoff: 94% Polyester, 6% Elasthan

– glattes, leicht zu reinigendes Gewebe mit beschichtetem Oberstoff

– taillierter Schnitt

– Stehkragen und abnehmbare Kapuze

– 2 Front-Einschubtaschen mit Reißverschluss

Mehr Infos auf der HKM-Website

10x CAREVALLO Futterberatung + 50x je 1kg Leckerlis

CAREVALLO verschenkt 10 Futterberatungs-Gutscheine im Wert von 45,- € plus einen Sack Leckerlis als Kostprobe.

Sie möchten Ihr Pferd optimal versorgen? Ihr Pferd hat besondere Bedürfnisse? Dann ist die Futterberatung von CAREVALLO genau richtig für Sie und Ihr Pferd!

Bei CAREVALLO bekommen Sie ein auf Ihr Pferd abgestimmtes Futterkonzept plus Tipps zur täglichen Fütterung.

Entwickelt wird dabei eine individuelle Futtermischung, die den gesamten Energie- und Nährstoffbedarf Ihres Pferdes, in Ergänzung zum Raufutter, deckt.

Dazu gibt es noch einmal 40x je 1kg Leckerlis on top in der Verlosung!

40 x 1 kg gesunde Leckerlis von CAREVALLO. Die optimale Belohnung für dein Pferd!

Beste Zutaten für Vitalität und Wohlbefinden:

Getreide- & melassefrei

Ideale Größe auch für’s Clicker Training

Ohne Farb- und Konservierungsstoffe

Entwickelt & made in Tirol

Verschiedene Sorten – BIO Leinsamen, Apfel, Rote Beete, BIO Hanf finden Sie auf https://pferdefutter.carevallo.com/shop-leckerlis

Mehr dazu unter: www.carevallo.com – aber auch auf Instagram und Facebook

3x SOMÈH THE RIDER’S SPORTSBAG

In der Putztasche von Somèh ist alles bestens geordnet! Mit ihren verstellbaren Innenfächern haben Sie Bürsten & Co. jederzeit griffbereit und Flaschen für Schutz- und Pflegemittel des Pferdes auslaufsicher zur Hand. Neben den Classic Varianten gibt es weitere Modelle in schönen Farben und Prints.

Mehr Infos unter: www.someh-bags.com

je 1x Back on Track Mütze „Amanda“ sowie Socken „Billie“

Halten Sie Ihren Kopf bei kaltem Wetter warm mit der Mütze Rose. Perfekt für die frühen Morgenstunden, auf dem Weg zur Arbeit oder zum Stall. Rose besitzt eine elegante Optik und ist in vier verschiedenen Farben erhältlich: weinrot, blau , hellgrau und dunkelgrau. Hergestellt aus einem Wollmix mit Iontex®Futter. Das Iontex®Futter ist extra breit, damit die Ohren bedeckt sind. Es ist herrlich weich, hat sehr gute feuchtigkeitsregulierende Eigenschaften und ist schnelltrocknend. Die Außenseite, gestrickt aus einem hochwertigem Garn und gemischt mit Wolle, hält den Kopf so warm und trocken. Die Mütze besitzt einen Kunstfell-Bommel, kein Echtfell aus Tierschutzgründen. Versehen mit einem hochwertigem Logo aus Metall auf der Vorderseite.

Infrarote Wärme

Thermische Regulation

Schnelltrocknend Schwedisches Design

Kunstfell-Bommel

Gestrickt

Logo aus Metall (€39)(one size)

Billie Socke mit Welltex®. Mit leichtem Stretch und lockerem Schaft für Druckentlastung und zur Minimierung von Blasenbildung auf der Haut und den Füßen. Schwedisches Design entwickelt mit Diabetes Patienten im Zusammenhang mit der Problematik von geschwollenen Beinen. Die feuchtigkeitsregulierenden und geruchshemmenden Eigenschaften können das Risiko von bakteriellen und oberflächlichen Infektionen mindern und die Produktion von Stickstoffmonoxid sowie die Durchblutung fördern. Perfekt für gestresste Füße, tagsüber und während der Nacht. (€31) (S-M-L) Mehr Infos auf der Back on Track-Website

5x Josera Pferdefutter nach Wahl

Glänzendes Fell kommt nicht nur von der Bürste alleine. Damit die Pferde auch von innen heraus strahlen, sponsert JOSERA 5x je einen Sack premium Pferdefutter nach Wahl. Mehr Infos auf www.josera-pferd.de

40x je 1kg Lexa Kürbis-Sanddorn Leckerlis

Der besondere Knabberspaß auch außerhalb der Herbstzeit: Pferdekräcker Kürbis-Sanddorn. Mehr Infos auf www.lexa-pferdefutter.de

Jetzt mitmachen und mit etwas Glück gewinnen!

Sie haben einen Preis gesehen, über den Sie sich besonders freuen würden? Dann gleich das Teilnahmeformular ausfüllen und den Lieblingsgewinn angeben. Aber vorher unbedingt für den Pfleger des Jahres und die fünf Kategorie-Sieger abstimmen!

Teilnahmeschluss ist der 24. Februar 2019 – Viel Glück!

TEILNAHMEBEDINGUNGEN:

Der Wert des einzelnen Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Ihre Daten werden im Rahmen des Gewinnspiels zur Zusendung des Gewinns an das jeweilige Partnerunternehmen übermittelt. Ein Werbewiderspruch muss beim Partnerunternehmen direkt erfolgen. Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auch auf den Webseiten der Partner. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen finden Sie unter www.jahr-tsv.de/teilnahmebedingungen.