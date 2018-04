VIP-Karten für Pferd International exklusiv für St.GEORG-Abonnenten

Wir verlosen zwei VIP-Karten für Pferd International, das hochkarätige CDI5*/CSI3*- Turnier in München-Riem. Achtung: Ausschließlich St.GEORG-Abonnenten können daran teilnehmen.

Am Himmelfahrts-Wochende ist auf den deutschen Turnierplätzen Hochkonjunktur angesagt. In Norddeutschland, in Hamburg, findet das Spring- und Dressur-Derby statt und im Süden, in München-Riem, trifft die Dressurelite in der CDI5*-Tour aufeinander. 2017 hatte Isabell Werth mit Don Johnson die Nase vorn, in diesem Jahr stehen auch wieder große Namen auf der Starterliste. Exklusiv für St.GEORG-Abonnenten verlosen wir zwei VIP-Tickets inklusive VIP-Parkkarte. Die Eintrittskarten berechtigen den Zugang zum VIP-Bereich in Dressur und Springen.

Sie sind kein Abonnent? Dann können Sie trotzdem Eintrittskarten gewinnen, und zwar 5×2 Ehrenkarten. Damit können Sie sich einen Tag freien Eintritt aussuchen. Zu dem Gewinnspiel geht es hier.

VIP-Gewinnspiel