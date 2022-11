Zwölf Monate mit Reitmeisterin Ingrid Klimke: Kalender für 2023 zu gewinnen!

Schon seit 2017 begleitet Fotograf Horst Streitferdt die Reitmeisterin und Olympiasiegerin Ingrid Klimke durch alle Jahreszeiten. Stets entsteht daraus ein Jahreskalender mit Einblicken hinter die Kulissen, von Training, über Turnier, bis hin zu Emotionen. Zum ersten Advent verlosen wir nun einen Ingrid Klimke-Kalender für 2023.

Der Kalender erscheint beim KOSMOS Verlag und das in limitierter Auflage. Erhältlich ist er von Oktober bis Januar. Seit 2022 ist zudem jeder Monat auch in Bewegtbild zu verfolgen in Form eines „Behind the Scenes“-Videos.

Gemeinsam mit KOSMOS und Horst Streitferdt verlosen wir nun einen Ingrid Klimke Kalender 2023 unter allen Teilnehmenden. Viel Glück und eine schöne Adventszeit!

SO KÖNNEN SIE AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

1. Füllen Sie das unten stehende Formular aus und abonnieren Sie zusammen mit der Gewinnspielteilnahme unseren E-Mail-Newsletter.

2. Bestätigen Sie Ihre Teilnahme in der von uns versendeten E-Mail. Wenn Sie unseren Newsletter bereits abonniert haben, bekommen Sie keine separate Bestätigungs-E-Mail.

3. Der Gewinn wird anschließend per Post verschickt.

TEILNAHMEBEDINGUNGEN

Das Gewinnspiel ist exklusiv für St.GEORG-Leser. Der Wert des Gewinns kann nicht in bar ausgezahlt werden und der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Wenn der Gewinn von unseren Gewinnspielpartnern direkt verschickt wird, werden die Daten der Gewinner zum Zweck der Gewinnversendung an diese weitergeleitet. Unsere ausführlichen Teilnahmebedingungen sind hier jederzeit einsehbar.