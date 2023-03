Pferdetransport zum Schlachthof in Rumänien auf A1 sichergestellt

Vor einer Woche stoppte die Polizei einen LKW auf der A1. Das Ergebnis der Kontrolle: Der Pferdetransport war überladen, die Pferde teilweise verletzt und nicht ausreichend versorgt. Das mutmaßliche Ziel: ein Schlachthof in Rumänien.

Bereits am 09. März hatte das regionale TV-Magazin von Radio Bremen, buten un binnen, gemeldet, dass die Polizei auf der A1 in Höhe Arsten einen überladenen LKW. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass sieben Pferde verletzt und ohne Wasser transportiert wurden. Laut Angaben der Polizei sollte der Pferdetransport aus den Niederlanden bis nach Rumänien zum Schlachthof gehen. Die Polizei unterbrach den Transport und stellte die Pferde sicher.

In Verantwortung des zuständigen Veterinäramtes wurden die Tiere zunächst auf einen Pferdehof in Bremen gebracht. Aufgrund eines ansteckenden Virus musste jedoch eines der Pferde isoliert und ins Tierheim Bremerhaven gebracht werden. „Das Pferd ist immer noch erschöpft, steht wackelig auf den Beinen. Der Ernährungszustand ist sehr schlecht, das Pferd hat eine Verletzung am Bein, mehrere Hautstellen, die teilweise offen sind oder wo gar kein Fell vorhanden ist, eine hochansteckende Infektionskrankheit. Alles in allem doch einige gesundheitliche Baustellen momentan“, beschreibt die Leiterin des Tierheims, Amelie Bensch, den aktuellen Zustand des Pferdes.

Lukas Fuhrmann, Sprecher der Bremer Gesundheitsbehörde teilte gegenüber Radion Bremen mit, dass das Veterinäramt Bremen bereits Kontakt zu einem Mann aus Rumänien habe. Dieser habe sich gemeldet und in rumänischer Sprache mitgeteilt, der Besitzer der Pferde zu sein. Diese Angaben müssten nun erstmal durch das Amt überprüft werden. Sollte sich kein Besitzer feststellen lassen, gehen die Pferde in den Besitz des Bundeslandes Bremen über.

Aufgrund der durch die Polizei festgestellten Verstöße wurden zwei Anzeigen gegen den noch unbekannten Besitzer der Tiere gestellt. Wer genau hinter dem Pferdetransport zum Schlachthof in Rumänien steckt, ist unbekannt. Bei den tierschutzrechtlichen und tierseuchenrechtlichen Verstößen handelt es sich um Ordnungswidrigkeiten, die mit Bußgeldern geahndet werden können.