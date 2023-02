Tierquälerei: 15 Pferde von einem Reiterhof in Oelde-Lette im Kreis Warendorf gerettet

Das Veterinäramt des Landkreises Warendorf hat am Mittwoch 15 Pferde aus der Obhut eines Stallbetreibers in Oelde-Lette gerettet. Dem Mann, der dem Veterinäramt schon bekannt war, wurde mit Videos mutmaßlich Tierquälerei nachgewiesen.

Eine Reitlehrerin und eine Reitschülerin haben in der letzten Zeit bei einigen Tieren Verhaltensauffälligkeiten bemerkt und daraufhin eine Kamera im Stall installiert. Zahlreiche Aufnahmen zeigen die schwere Misshandlung von Pferden. Der Stallbetreiber band die Pferde beispielsweise auf der Stallgasse an und schlug auf Kopf und Körper mit einer Metallschaufel ein oder malträtierte sie mit einer Mistgabel. In einer weiteren Aufnahme ist zu sehen, wie ein Pferd in der Box seinen Kopf am Sattel mit einem Strick festgebunden bekommen hat. Das machte es dem jeweiligen Tier unmöglich, zu trinken.

Staatsanwaltschaft ermittelt

Mit den schockierenden Aufnahmen wandte sich die Reitlehrerin nun an das Veterinäramt Kreis Warendorf. Die Behörde habe umgehend reagiert und Strafanzeige gegen den Stallbetreiber gestellt. Am Mittwochmorgen holte das Veterinäramt in Begleitung der Polizei 15 Pferde ab, um sie in Sicherheit zu bringen. Akute veterinärmedizinische Versorgung hätten die Tiere bei der Abholung zunächst nicht gebraucht. Die Polizei nahm zudem die Jagdgewehre des Stallbetreibers in Beschlag. Dafür müsse nun geprüft werden, ob der Stallbetreiber noch „zuverlässig“ ist und die Waffen weiterhin besitzen darf, so eine Sprecherin der Polizei.

Die Lokalzeit Münsterland begleitete den Abtransport der Pferde am Mittwoch und sprach mit Andreas Witte vom Veterinäramt Kreis Warendorf. Der sagt, aus seiner Sicht sei der Straftatbestand der Tierquälerei nach Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes erfüllt, „weil hier länger anhaltende Schmerzen zugefügt worden sind, ohne vernünftigen Grund.“ „Das ist kein Unbekannter, in vergangenen Zeiten hat er auch viele Preise gewonnen“, so Andreas Witte vom Veterinäramt weiter. Der mutmaßliche Täter sei sehr lange im Pferdesport tätig gewesen, verfüge über viel „Erfahrung“. Die 15 Pferde wurden vorerst auf andere Höfe in der Umgebung verteilt.

Das Team vom WDR kontaktierte auch Reiter, die in der Vergangenheit ihre Pferde in dem Stall untergebracht hatten. Mehrfach sei verschiedenen Reitern das brutale Verhalten des Stallbetreibers bereits aufgefallen, auch sei es an das Veterinäramt kommuniziert worden. Doch in diesen Fällen konnte die Behörde dem Stallbetreiber keine Straftaten nachweisen, auch nicht bei Besuchen der Veterinäre auf dem Hof.

Der WDR hat bezüglich der Vorkommnisse Kontakt aufgenommen zum Besitzer des Hofes sowie zum Stallbetreiber. Beide haben sich nicht äußern wollen. Die Staatsanwaltschaft ist nun eingeschaltet.

Quelle: WDR