Ankum: Antonia Ramel gewinnt Grand Prix mit Iejoor

In Ankum konnte die Schwedin Antonia Ramel zum ersten Mal mit dem zehnjährigen Iejoor einen nationalen Grand Prix in Deutschland gewinnen. Für den niederländischen Wallach war es der erste Sieg in einem nationalen Grand Prix auf deutschem Boden.

Mit 18 Reiter-Pferd-Paaren war der Grand Prix in Ankum am Donnerstagvormittag gut besucht. Am Ende durfte mit Iejoor eines der jüngsten Pferde die Ehrenrunde anführen. Als Züchter des KWPN-Wallachs zeichnet sich die Fiechter Equestrian Sales N.V. verantwortlich. Sie paarten dafür die UB 40-Tochter Bachelor Girl mit dem Florencio I-Sohn Charmeur an. Iejoor hat noch keine internationalen Turnierergebnisse vorzuweisen und steht im Besitz der Familie Ramel aka „La Pomme HB“.

In Ankum und Bielefeld war der Dunkelfuchs im vergangenen Jahr bereit zweimal erfolgreich in einer Intermédiaire II unterwegs, es gab einen Sieg und einmal Platz fünf. Nun überzeugte er die Richter in Ankum erneut von sich. Alle drei Richter sahen den Charmeur-Sohn an der Spitze des Starterfeldes, die Vorstellung war ihnen unter dem Strich 75,5 Prozent wert. Ein Ergebnis, das sich sehen lassen kann! Damit sicherte sich Antonia Ramel mit Iejoor den Sieg.

Das Nachsehen hatte Beata Stremler (POL) mit Henderson, die vor wenigen Wochen an dieser Stelle noch siegreich unterwegs war. Heute wurde es Rang zwei mit 73,667 Prozent. Dahinter landete Nicole Wego-Engelmeyer mit Citation auf Platz drei mit 72,933 Prozent.

Gestern waren in Ankum bereits die jungen Dressurpferde am Start. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse M gab es einen Doppelsieg für den Hof Kasselmann in Gestalt von Diamor v. Desperado unter Amelie Gröpper mit 7,9 und Global Power v. Grey Flanell mit Evelyn Eger im Sattel und der Wertnote 7,7. In der Dressurpferdeprüfung der Klasse L siegte Philly Roberts (GBR) mit Lordswood Secret Agent v. Secret und der Wertnote 7,6. Ein Ergebnis von über 8 gab es nur in der Dressurpferde A, nämlich genau 8,3 für Sweet Symphony MZ, die von ihrer Züchterin und Besitzerin Mandy Zimmer-Cartaxo (LUX) selbst vorgestellt wurde. Dahinter platzierte sich Stefanie Wolf mit Fortunes v. Foundation an zweiter Stelle mit einer 8,1.

