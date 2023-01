Grand Prix-Sieg für Sönke Rothenberger und Matchball beim Turnierdebüt in Ankum

Erst wenige Tage hat Sönke Rothenberger den Oldenburger Wallach Matchball im Stall. Heute war ein erstes Kennenlernen unter Turnierbedingungen in Ankum angesagt.

Sönke Rothenberger und Matchball haben den Grand Prix in Ankum gewonnen. Es ist erst wenige Tage her, dass Sönke Rothenberger den elfjährigen Oldenburger v. Millennium auf dem Gestüt Erlenhof willkommen geheißen hat. Nach dem Louisdor-Preis Finale in Frankfurt, wo Matchball ja noch von seiner Ausbilderin Stefanie Wolf vorgestellt worden war und Platz vier belegt hatte, war der Rappe zunächst nochmal nach Hause auf den Krüsterhof zurückgekehrt, ehe er nun seine Box auf bei Rothenbergers bezogen hat.

Ankum war der zweite „richtige“ Grand Prix seiner Karriere nach Frankfurt. Dort wurde er nach einigen teuren Fehlern mit 70,580 Prozent Vierter. Heute erhielt er 72,40 Prozent. Zwei der drei Richter sahen das Paar an der Spitze, Harry Lorenz bei H und Hubert Hesker-Lengermann bei C. Ulrike Böckler hatte sie an zweiter Stelle.

Böckler setzte das Paar an die Spitze, das schlussendlich Rang zwei belegte: Nadine Capellmann mit dem zwölfjährigen Westfalen Waitoni v. Wynton. Die beiden kamen auf 70,433 Prozent. Dritte wurde Beata Stremler im Sattel des elfjährigen KWPN-Wallachs Henderson v. Johnson mit 70,033 Prozent.

Auf Instagram schreibt Rothenberger zu einem Video mit Ausschnitten des Rittes: „Wir hatten immer noch zwei bis drei wirklich teure Fehler, aber insgesamt … Was für ein Pferd! Ich kann es nicht abwarten, bis wir mehr zusammengewachsen sind und die Fehler verbessern.“

Weitere Ergebnisse aus Ankum

Los ging’s in Ankum bereits gestern mit den Dressurpferdeprüfungen. Dort war unter anderem der frisch gebackene Oldenburger Hauptprämiensieger Federer v. Farell unter Madita Rentz am Start. Er wurde Dritter in der Dressurpferdeprüfung Klasse A mit der Endnote 7,7. Die ergab sich aus zweimal 8,5 für Trab und Galopp, 7,0 im Schritt, 6,5 für die Durchlässigkeit und 8,0 für den Gesamteindruck.

Damit reihte Federer sich hinter zwei Secret-Kindern ein, die beide von Nicole Beinlich vorgestellt wurden: die Oldenburger Stute Superb, die in allen Teilkriterien und damit auch als Endnote eine 8,0 erhielt, und den ebenfalls in Oldenburg registrierten Secret Game mit 7,8 (Trab 7, Schritt 8, Galopp 8,5, Durchlässigkeit 7,5, Gesamteindruck 8).

Ramiro-Blut top

In der Dressurprüfung Klasse M gab es ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Reitpferdebundeschampion Rock Festival unter seiner Züchterin und Besitzerin Joline Durand. Vor wenigen Tagen hatte er in Vechta seinen ersten Start in Klasse M in Vechta auf Rang zwei beendet, heute wurde es der Sieg. Mit einer starken 8,5 als Endnote (Trab, Schritt, Galopp 8,5, Durchlässigkeit 8, Gesamteindruck 9) setzte er sich gegen einen Verwandten durch.

Die Rede ist von Rockabye, Zweiter beim Bundeschampionat der dreijährigen Hengste 2020 unter Sina Aringer. Über seinen Vater Revolution geht auch Rockabye auf Rockwell und damit auf Ramiro zurück. Der nun sechsjährige Hengst gehört nach wie vor Helgstrand Dressage, steht aber inzwischen bei Helgstrands Geschäftspartner Patrik Kittel in Deutschland. In Ankum saß nun Kittels Bereiterin Malin Wahlkamp-Nilsson im Sattel des gekörten Hengstes und stellte ihn für eine 8,2 vor (Trab 8,5, Schritt 7,5, Galopp 8,5, Gesamteindruck 8,5, Durchlässigkeit 8).

