Oldenburger Siegerhengst-Vater Bon Courage deckt auf der Station Lodbergen

Vor wenigen Tagen verkündete das Gestüt W.M. von Familie Wahlers, dass die dortige Hengststation 2023 geschlossen bleiben muss. Einer der dort bisher aufgestellten Hengste, Bon Courage, ist nun in eine neue Wirkungsstätte umgezogen.

„Wir freuen uns sehr, unseren Züchtern Bon Courage anbieten zu können, der mit seinem Adel und seiner Leistungsbereitschaft für eine Wiederbelebung des so wertvollen Bolero-Blutes sorgt“, erklärt der Betriebsleiter des Dressurpferde Leistungszentrums Lodbergen, Wolfgang Stagge. Dort wird Bon Courage nun seine Karriere als Deckhengst fortführen. Der Dank gelte der Züchterin und Besitzerin des Hengstes, Dr. Christine Feichtinger, sowie Eckhard Wahlers vom Gestüt W.M.

Über Bon Courage

Bon Courage ist ein nun siebenjähriger Nachkomme v. Bon Couer-Vivaldi-Rohdiamant in Dunkelfuchsjacke. Als Fohlen war er bereits qualifiziert für die deutschen Fohlenchampionate in Lienen, 2018 ging er bei der Hannoveraner Körung als Prämienhengst hervor. Seinen 14-Tage-Test schloss er im April 2019 mit der Dressurnote 8,34 ab und stellte dann sein Talent bei den Hannoveraner Championaten unter Beweis, wo er unter Jessica Lynn Thomas (SWE) Bronze gewann. Dreijährig nahm er dann auch am Bundeschampionat teil und trabte dort zum Titel des Vize-Bundeschampions.

Ein Jahr später wurde es bei den Hannoveraner Championaten der Vize-Titel für den Hengst. Sein letztes Turnier ging er 2021, dort belegte er den vierten Platz in einer Dressurpferdeprüfung der Klasse L, erneut unter Jessica Lynn Thomas.

Nachkommen von Bon Courage

Schon mit seinem Premierenjahrgang kann der Bon Coeur.-Sohn bisher auf drei bei der FN eingetragene gekörte Söhne verweisen. Zwei davon erhielten das positive Körurteil in Hannover und wurden als Prämienhengste herausgestellt, ein anderer begeisterte letztes Wochenende in Vechta: Ein Bon Courage-Sezuan-Sohn in herrlicher Dunkelfuchsfarbe mit hellem Schweif war Publikumsliebling und avancierte dann auch zum Siegerhengst. Bei der anschließenden Auktion war er seinen neuen Besitzern, der Familie Gasser, 1,25 Millionen Euro wert. Sie tauften ihren Neuzugang auf den Namen Bon Esprit.

