For Kingdom und Bonhoeffer vorn beim Sporttest in Verden

In Verden ging heute der Sporttest für vier- und fünfjährige Dressurhengste zu Ende. Ein Landbeschäler und ein Vorjahressieger setzten sich besonders gut in Szene.

Die höchste Note des gesamten Sporttests erzielte der Hengst, der schon vierjährig seine Kollegen hinter sich gelassen hatte: For Kingdom v. For Emotion-Dimaggio-Caprimond. Der hochgewachsene Oldenburger hat eine berühmte Schwester, die ehemalige Weltmeisterin der jungen Dressurpferde, Woodlander Farouche. Züchterin beider Pferde ist Lynne Crowden in England, Angemeldet und vorgestellt wurde der Fünfjährige von Pascal Kandziora. For Kingdom machte seiner Verwandtschaft auch dieses Jahr wieder alle Ehre beim Sporttest. Seine Gesamtnote lautete 9,05. Für die Rittigkeit erzielte er eine 9,8. Trab und Galopp waren den Richtern eine 9,0 wert, der Gesamteindruck eine 9,5. Lediglich der Schritt fiel im Vergleich ab: 7,8.

Die zweitbeste Prüfung der Fünfjährigen machte der Hannoveraner San to Alati v. Secret-Belissimo M-Florencio aus der Zucht der ZG Klose, angemeldet und präsentiert von Stefanie Wolf. Der disqualifizierte Bundeschampion des Vorjahres erzielte eine Gesamtnote von 8,62. Sie setzte sich zusammen aus 8,7 für Trab, Galopp und Gesamteindruck, 8,6 im Schritt und 8,5 in der Rittigkeit.

Dritter der neun Hengste, von denen zwei ausfielen, wurde der Westfale Imperial MT v. Ibiza-Davignon aus der Zucht von Alfons Baumann, angemeldet durch das Gestüt Vorwerk und vorgestellt von Laura Strobel. Der Dunkelbraune überzeugte besonders in Sachen Rittigkeit und Gesamteindruck mit je 8,5. Zusammen mit der 8,2 für Trab und Schritt sowie 7,8 im Galopp ergab sich die Endnote 8,24.

Vierjährige

Bester bei den Vierjährigen wurde der Celler Landbeschäler Bonhoeffer, ein Hannoveraner v. Bon Coeur-Carabas-Ampere. Dirk Schröder in Lentföhrden hat den Schwarzbraunen gezogen, Catja Thomsen stellte ihn für Celle vor. Die Gesamtnote des Hengstes lautete 8,61 und setzte sich zusammen aus 8,0 im Trab, 9,0 im Galopp, 8,8 im Schritt, 8,5 für die Rittigkeit und 9,0 im Gesamteindruck.

Zweiter wurde mit 8,55 Etienne v. Escolar-Sir Donnerhall-Laurentianer unter Simone Pearce für das Gestüt Bonhomme. Der westfälische Vollbruder zum einstigen Bundeschampion und WM-Dritten Eternity aus der Zucht von Franz Remmersmann war ja schon beim Sporttest in Münster-Handorf dabei gewesen, hat diesen aber wegen eines nicht zugelassenen Ausrüstungsgegenstandes nicht beendet. Nun bestand er mit Bravour und den Einzelnoten 8,7 im Trab, 8,8 im Galopp, 7,5 im Schritt, 9,0 in der Rittigkeit (Bestnote dieses Lots) und 8,5 für den Gesamteindruck.

Knapp geschlagener Dritter wurde mit 8,53 ein Trakehner Hengst: Kenneth v. Millennium-Shavalou-Sir Chamberlain aus der Zucht von Britta Stiegemeyer und vorgestellt von Beatrice Arturi für das Gestüt Sprehe. Kenneth war es, der von allen Prüflingen am besten galoppierte. 9,2 lautete hier die Teilnote. Im Trab erhielt er eine 8,8, im Schritt 7,5 und im Gesamteindruck 8,8.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.