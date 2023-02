Verbotene Medikation: Bundeschampion San to Alati disqualifiziert

Zwei positive Medikationskontrollen hatte es beim Bundeschampionat 2022 gegeben. Der eine betraf den Bundeschampion der vierjährigen Hengste, San to Alati. Hier gibt es nun eine Entscheidung.

Im Rahmen eines Disziplinarverfahrens hat die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) entschieden, dass San to Alati disqualifiziert wird. Er verliert den Titel des Bundeschampions.

Hintergrund: Bei der stichprobenartigen Medikationskontrolle hatte die Deutsche Reiterliche Vereinigung ein Abbauprodukt der gemäß Liste Anhang II ADMR im Turniersport verbotenen Substanz Firocoxib gefunden: Decyclopropylmethylfirocoxib. Dabei handelt es sich um einen Entzündungshemmer und Schmerzstiller.

FN Justiziarin Dr. Constanze Winter kommentierte: „Die Disqualifikation wurde jetzt ausgesprochen, weil zunächst strittig war, ob die Voraussetzungen dafür überhaupt vorliegen. Den Betroffenen ist es jedoch nicht gelungen, das Ergebnis der Medikationskontrolle zu widerlegen. Wir sind nun sicher, dass keine weiteren Zweifel mehr vorgebracht werden können, und haben daher die Disqualifikation ausgesprochen.“

Abgeschlossen ist der Fall damit aber noch nicht. Es läuft noch ein Ordnungsverfahren gegen die Reiterin, Mareike Mimberg-Hess. Es gilt zu klären, ob sie ein Verschulden an dem positiven Ergebnis der Probe trifft, denn als Reiterin ist sie die „Verantwortliche Person“.

Die Aufklärung könnte kompliziert werden, denn Mimberg-Hess hat den Beritt von San to Alati erst einige Wochen vor dem Bundeschampionat übernommen. In ihrem Stall habe der Hengst aber nie gestanden, hatte die Reiterin beim Bekanntwerden des Falls betont.

Die eigentliche Reiterin des Secret-Sohnes ist Stefanie Wolf, die damals noch im Stall Hinnemann ritt. Da diese sich jedoch ein Bein gebrochen hatte, stellte Mimberg-Hess den Hengst sowohl beim Hannoveraner Championat am 7. August als auch beim Bundeschampionat am 3. September 2022 vor. Die Karenzzeit von Firocoxib beträgt 30 Tage.

Auch interessant

Zwischenzeitlich hatte der Fuchs auch noch den Besitz gewechselt. Nach dem Hannoveraner Championat sicherte sich Bernadette Brune den Hengst.

San to Alatis neue Besitzerin sagte gegenüber St.GEORG, sie sei „schockiert“. „Das Pferd war ja nicht in unserer Obhut vorm Bundeschampionat. Wir lehnen jede Form von Doping oder Manipulation entschieden ab. Alles, was wir sagen können ist, dass San to Alati nach dem Bundeschampionat seit Oktober drei Monate bei uns auf dem Gestüt Brune war, kerngesund und herrlich zu reiten. Einfach super drauf und super fit.“

Der Hengst, der im vergangenen Frühjahr in Münster Handorf als Vierjähriger seinen Sporttest mit Höchstnoten abgeschlossen hat. Nun wird er auf die Hengstschau der Station Holkenbrink in Vechta vorbereitet. Anschließend soll er den Sporttest in Verden absolvieren, so Bernadette Brune weiter.

Nach Ablauf der Einspruchsfrist werden dann die entsprechend hinter San to Alati platzierten Hengste aufrücken. Neuer Bundeschampion würde dann Segantini v. Secret, der aber in diesem Jahr nicht im Deckeinsatz steht. Platz zwei wäre dann zweimal vergeben, nämlich an My Milano v. Millennium und Rocketeer v. Rock Forever.