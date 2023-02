Stiftung Deutscher Pferdesport: Förderpaten für Vielseitigkeitsreiterin Sophie Leube

Die Stiftung Deutscher Pferdesport hat eine weitere Förderpatenschaft für eine aufstrebende deutsche Reiterin vermittelt.

Die Pferdebesitzergemeinschaft Brun, Drache, Flötotto, Kock und Weißkirchen wird Sophie Leube nun finanziell und mit pferdesportlicher Erfahrung unterstützen. „Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung und freue mich über die vertrauensvolle Partnerschaft mit diesen großartigen Pferdemenschen“, so die 36-jährige Leube.

Wobei Leube selbst ja auch bereits einiges an pferdesportlicher Erfahrung mitbringt. Sie kommt zwar nicht aus einer Familie mit Pferdehintergrund, war aber schon immer reitbegeistert und beschloss schließlich, die Pferde zu ihrem Beruf zu machen. Sie studierte Pferdewissenschaften in Wien. Nach ihrem Bachelor ritt sie ein knappes Jahr bei Bundestrainer Peter Thomsen, ehe sie bei Ingrid Klimke eine Ausbildung zur Pferdewirtin „Klassische Reitausbildung“ absolvierte. Seit 2018 betreibt sie bei Hamm in Westfalen einen Ausbildungsbetrieb zusammen mit ihrem Mann.

Die Liste von Leubes Erfolgen im Busch ist lang. Ihr bestes Pferd ist aktuell J’Adore Moi, mit der sie 2021 beim Nationenpreisturnier Boekelo siegte, 2022 Fünfte beim CHIO Aachen war und in den Olympiakader aufgenommen wurde.

Dass Sophie Leube auch ein gutes Händchen für junge Pferde hat, hat sie mannigfaltig bewiesen. Zum Beispiel mit Isselhook’s First Sight, den sie 2019 zum Bundeschampion der fünfjährigen Vielseitigkeitspferde machte und der inzwischen in den USA unterwegs ist. Oder mit Sweetwater’s Ziethen, den sie 2021 zum Titel bei den Weltmeisterschaften der siebenjährigen Vielseitigkeitspferde ritt.