Diese Paare starten beim Weltcup-Finale Dressur 2023 Omaha!

Die „definite entries“ der Dressurpaare für das Weltcup-Finale in Omaha stehen fest. Dabei handelt es sich um die Paare, die sich erstens qualifizieren konnte und zweitens ihre Teilnahme bestätigt haben. Ändern kann sich diese Liste nur noch bei Absagen von Teilnehmern. In diesem Fall rücken Paare gemäß des Rankings nach.

Insgesamt 17 Paare umfasst die Liste, die sich in die unterschiedlichen Ligen aufgliedert. Sie werden am Mittwoch, den 5. April bereits den Grand Prix bestreiten, ab 13.15 Uhr Ortszeit, also 19.15 Uhr deutsche Zeit. Am Freitag, 7. April, geht es dann um 18.15 Uhr Ortszeit los mit der entscheidenen Grand Prix Kür, in Deutschland zeigt die Uhr dann also bereits 00.15.

Weltcup-Finale 2023 Omaha: Die Nominierten

Das sind die nominierten Paare und ihre persönlichen Bestleistungen in einer internationalen Grand Prix Kür:

• Isabell Werth/Quantaz: 88,335 Prozent beim CDIO Aachen 2021, in dieser Weltcup-Saison waren die beiden in Basel am besten (85,650 Prozent)

• Ingrid Klimke/Franziskus: 84,960 Prozent bei der Weltcup-Etappe von Amsterdam

• Dinja van Liere (NED)/Hermes: 87,055 Prozent, ebenfalls in Amsterdam

• Nanna Skodborg Merrald (DEN)/Blue Hors Zepter: 86,060 Prozent in Neumünster

• Thamar Zweistra (NED)/Ich Weiss: 79,660 Prozent bei der Weltcup-Etappe von Madrid

• Morgan Barbançon (FRA)/Sir Donnerhall II: 79,780 Prozent in Mechelen 2019, in dieser Weltcup-Saison war das Paar in Madrid am besten (78,220 Prozent)

• Marieke van der Putten (NED)/Torveslettens Titanium RS2: 81,355 Prozent in Mechelen

• Justina Vanagaite (LTU)/Nabab: 75,465 Prozent in Perila (EST)

• Alisa Glinka (MDA)/Aachen: 76,925 Prozent in Kunkiai (LTU) 2021, in dieser Weltcup-Saison waren die beiden in Crozet (FRA) am besten (keine WC-Etappe, 75,265)

• Steffen Peters (USA)/Suppenkasper: 83,495 Prozent in Wellington 2020, bestes Ergebnis der aktuellen Weltcup-Saison: 82,525 Prozent in Kronberg (keine WC-Etappe)

• Alice Tarjan (USA)/Serenade MF: 77,950 Prozent in Wellington

• Anna Buffini (USA)/Davinia la Douce: 80,180 Prozent in Thermal

• Caroline Chew (SGP)/Tribiani: 75,930 Prozent in Wellington

• Jessica von Bredow-Werndl/Dalera: 91,732 Prozent bei Olympia in Tokio, in dieser Weltcup-Saison war 90,795 Prozent zuletzt in Basel die beste Bewertung

• Simone Pearce (AUS)/Fiderdance: 78,565 Prozent in Ermelo 2022 (keine WC-Etappe)

• Johanna Due Boje (SWE)/Mazy Klovenhoj: 76,550 Prozent in Falsterbo 2022 (keine WC-Etappe)

• Jorinde Verwimp (BEL)/Charmer: 75,145 Prozent in ’s-Hertogenbosch 2023 (keine WC-Etappe)