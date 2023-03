Weltmeisterin Charlotte Fry und Olympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl treffen beim Weltcup-Finale nicht aufeinander

Die zwei derzeit besten Paare im Dressursport werden beim Weltcup-Finale in Omaha nicht aufeinandertreffen. Charlotte Frys Hengst Glamourdale könne nicht so lange Pause von seinen züchterischen Verpflichtungen machen, gaben die Besitzer, die Van Olst Stables, nun bekannt.

Eurodressage hatte zuerst davon erfahren. Bereits nach ihrem Weltcup-Sieg, wo sie doch deutlich unter der 90-Prozent-Marke in der Kür blieben, hatte Charlotte, „Lottie“ Fry, Zweifel geäußert an einer Finalteilnahme ihres Jungpferde-Weltmeisters. Das definitive Aus fürs Weltcup-Finale folgte nun von den Van Olst Stables. „Tatsächlich war Omaha nie unser Schwerpunkt“, so Gert-Jan van Olst gegenüber Eurodressage.

Glamourdale ist das Aushängeschild der niederländischen Hengststation. Selbstredend hat er nach seinen Goldmedaillen bei der WM in Herning auch auf züchterischer Seite noch deutlich mehr Zuspruch erhalten.

Wann wird es denn zum Duell der Weltmeister mit den Olympiasiegerinnen Jessica von Bredow-Werndl und Dalera kommen? Zu den Plänen für die grüne Saison samt Championaten äußerte sich Van Olst gegenüber dem Onlineportal nicht. Die Pläne stünden noch nicht fest. Denkbar wären Saison-Höhepunkte wie der CHIO Aachen oder die Europameisterschaften in Riesenbeck.