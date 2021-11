Nebelbaden mit Saltisept horse – Inhalation und Wellness für Pferd und Reiter

Bei dem Fluchttier Pferd weist die Lunge eine große Oberfläche auf und ist ein essenzielles Hochleistungsorgan. Saltisept horse unterstützt die Lunge dabei, in Topform zu bleiben.

Generell ist das Atmungssystem des Pferdes sehr komplex aufgebaut. Dennoch kann das Pferd nur Luft über die Nüstern ein- und ausatmen. Eine Mundatmung wie beim Menschen ist für das Pferd nicht möglich. Umso wichtiger ist Staub- und keimfreie Luft für die Pferdegesundheit. Erkrankungen der Atemwege sind heutzutage leider ein häufiges Problem in der Pferdehaltung. Nahezu jeder Pferdebesitzer wird früher oder später mit Atemwegsinfektionen seines Pferdes konfrontiert. Das Pferd zeigt Nasenausfluss, hustet und ist müde und schlapp. Ein harmloser Husten kann schnell chronisch werden. Mit der Saltisept Nebeldusche und dem Inhalationsmittel saltisept horse haben Sie eine schnelle, unabhängige und effektive Behandlung für die Atemgesundheit Ihres Pferdes gefunden. Saltisept horse wurde im Rahmen der Spoga Horse mit dem Titel „Proof of Innovation 2021“ ausgezeichnet.

Saltisept® horse Nebeldusche – Für gesunde und leistungsbereite Pferde

Mit der Saltisept® Nebeldusche wird ein feines Aerosol (0,5 – 5 μm MMAD) erzeugt, das bis in die feinsten Verästelungen des Bronchialsystems der Lunge, den Alveolen (Lungenbläschen) gelangt und so tief im Körper seine volle Wirkung entfalten kann. Festsitzender Schleim wird gelöst, Staub- und Keimpartikel werden abgetötet und können abgehustet werden.

Inhalation ohne Maske: präventiv und unterstützend bei

Entzündungen der oberen und unteren Atemwege

Husten

Erkältungen und akuten Infekten

Chronischen Atemwegsbeschwerden wie z.B. COPD

Hautinfektionen und Verletzungen, wie Ekzemen, Mauke usw.

Allergien

Leistungsabfall

Stärkung des Immunsystems

Entspannung für Körper und Geist

Hygienisierung von Stallungen in der Tierhaltung / Tierzucht

Indoor – Vernebelung von Räumen und Gegenständen

Keimreduktion auf Oberflächen

Raumlufthygienisierung

Heu- und Einstreuvernebelung

Pilzsporen-Inaktivierung

Prophylaxe gegen andere Keime, wie z.B. Viren und Bakterien

Der Salznebel von saltisept® horse

wirkt gegen Keime wie Viren, Bakterien, Pilze und Sporen in den Atemwegen und auf der Haut

reinigt und desinfiziert

lockert den Schleim und fördert das Abhusten

wirkt abschwellend

stärkt die Abwehrfunktion der Atemwege

hemmt Entzündungen

verbessert die Durchblutung

wirkt antiallergisch und pilzhemmend

Vorteile der saltisept® horse Nebeldusche

Sofort einsatzbereit, auch im Akutfall

Hohe Flexibilität, da immer und überall anwendbar: Inhalation im Pferdeanhänger oder in einem geschlossenen Raum (z.B. eine mit Planen abgedeckte Box)

Sicher und ohne Stress für das Pferd: anwendbar in der bekannten Pferde-Umgebung. Das Pferd wird in seinem normalen Verhalten nicht beeinträchtigt und kann z.B. ungestört Heu fressen

Neuste Technik: Leichte Handhabung und Reinigung

Auch für empfindliche Pferde: kein Erschrecken des Pferdes, da flüsterleise, keine Maske mit lästigen Schläuchen

Universell und kostengünstig: Gibt Vereinen, Pensionsbetrieben, Turnier- und Zuchtställen die Möglichkeit vielen Pferden und ihren Besitzern eine kostengünstige und wirkungsvolle Inhalationsmethode in Kombination mit dem innovativen Produkt saltisept® horse zur Verfügung zu stellen.

Saltisept® horse kann noch mehr – Die Lösung für viele Probleme rund ums Pferd und den Stall

Der Wirkstoff von saltisept horse, Natriumhypochlorit (NaOCl) orientiert sich an dem Wirkprinzip des körpereigenen Immunsystems und ist damit sehr gut verträglich für Mensch und Tier. Saltisept Horse ist „ready to use“ und mit 60 sec Einwirkzeit wirksam gegen Viren, Bakterien, Hefen, Pilze und Sporen. Neben der Inhalation bei Atemwegsbeschwerden ist es auch zur Haut-, Huf- und Wundpflege geeignet. Hierzu zählen zum einen die Desinfektion von Verletzungen, Insektenstichen und Co. zum anderen aber auch die Bekämpfung mikrobieller Auslöser häufiger Pferdeleiden z.B. bei Mauke, Strahlfäule, Sommerekzem, Pilzbefall.

Auch die Flächendesinfektion von Futtertrögen, Pferdeboxen, Pferdeanhängern, Satteldecken, Abschwitzdecken, allen Utensilien für die Fellpflege usw. sowie die Beseitigung von Biofilmen in Tränkanlagen ist für salitsept horse kein Problem. Ein verdünnter Einsatz mit längerer Einwirkzeit macht das Produkt äußerst sparsam im Verbrauch, gerade bei großen Flächen. Saltisept Horse kann gewischt, gesprüht und vernebelt werden. Es ist kein Gefahrstoff, nicht reizend oder sonstig schädigend, sondern „dermatologisch getestet“ – mit der Note „sehr gut“. Saltisept Horse brennt nicht in der Wunde, verzichtet auf Alkohol, Duft-, Farb- und Konservierungsstoffe, ist unsichtbar und ADMR-konform. Eine Karenzzeit muss nicht eingehalten werden. Sowohl das Produkt Saltisept Horse, als auch dessen Produktion, sind zu 100 % klimaneutral.

Modernes Hygiene-Management mit Saltisept Horse

Pferdegesundheit beginnt mit optimaler Hygiene im heimischen Stall! Immer wieder und in letzter Zeit vermehrt treten für Pferde lebensbedrohliche Seuchen, wie Herpes oder Druse, auf. Aber auch gängige, durch Viren, Bakterien und Pilze ausgelöste, Pferdeerkrankungen, wie Mauke, Strahlfäule, Ekzeme, Atemwegsinfektionen usw., bedrohen die Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Pferde. Aufwendige Quarantänemaßnahmen, hohe Tierarztkosten, Schäden durch Ausfälle im Sport- und Verkaufsgeschehen und ein damit verbundener Imageschaden für Ihren Betrieb sind die Folge. Minimieren Sie das Risiko: Sichern Sie die Wirtschaftlichkeit Ihres Reitbetriebes durch präventive Hygienemaßnahmen und erfreuen Sie sich an gesunden und leistungsbereiten Pferden.

Die Experten der saltisept GmbH erstellen Hygienekonzepte individuell für die Pferdehaltung auf Ihrem Betrieb angepasst. Ebenso plant und betreut die saltisept GmbH Ihre Pferdesportveranstaltung als Hygienepartner. Dienstleistungen vor Ort und das innovative Desinfektions- und Wundpflegemittel saltisept horse runden das Angebot ab. Saltisept horse bietet auch für Tierärzte, Hufschmiede, Physiotherapeuten, Kliniken usw. eine hervorragende Möglichkeit ihren Patienten einen optimalen Hygienestatus während der Behandlung zu gewährleisten. Entdecken Sie auch die Serien Saltisept und Saltisept Animal für Anwendungen im Humanbereich und bei Heimtieren.

Für weitere Informationen:

https://www.saltisept.de/saltisept-animal-services/

https://shop.saltisept.de/