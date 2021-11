Holly Smiths Olympiapferd Denver an Hubside-Macher Sadri Fegaier verkauft

Chianti’s Champion, Important de Muze, Cadeau de Muze und weitere – an Spitzenpferden mangelt es dem ambitionierten Amateur Sadri Fegaier nicht. Nun hat er seine Sammlung um ein Olympiapferd ergänzt.

Sadri Fegaier ist ein französischer Unternehmer, der sein Geld vor allem mit der Versicherung von Technologieprodukten verdient hat. Zudem ist der Sohn tunesischer Einwanderer ein begeisterter Springreiter, dem der Sport die Turnierserie „Hubside“ in Grimaud und Valence verdankt. Hier ist er auch selbst regelmäßig am Start. Um auf höchstem Niveau mitreiten zu können, hat er bereits in der Vergangenheit massiv in herausragende Pferde investiert.

Das prominenteste bisher dürfte der Westfale Chianti’s Champion sein, der mit Frank Schuttert bei den Weltmeisterschaften 2018 für die Niederlande und mit Peter Moloney für Irland bei den Europameisterschaften 2019 sprang. Nun hat Fegaier auch ein Olympiapferd im Stall.

Es handelt sich um den 13-jährigen KWPN-Wallach Denver, der mit Holly Smith für Großbritannien bei den Olympischen Spielen in Tokio am Start gewesen war. Zuletzt machte der Sohn des Albführen’s Memphis beim Weltcup-Turnier in Lyon auf sich aufmerksam, wo er erst Zweiter im Großen Preis, dann Dritter im Masters am Samstag und Vierter in der Weltcup-Wertung war.

Danach habe das Telefon geglüht, erzählte Holly Smith dem britischen Magazin Horse & Hound. Schlussendlich hat Denver nun also in Frankreich eine neue Heimat gefunden. Die ersten Springen ist er am vergangenen Wochenende mit seinem neuen Reiter gegangen. Beim ersten Einsatz hatten sie fünf Strafpunkte, in den beiden anderen Springen waren sie fehlerfrei.

Holly Smith trug den Weggang ihres Spitzenpferdes mit Fassung: „Pferde zu verkaufen ist ein Teil meines Jobs. Das war immer so und wird sich in absehbarer Zeit auch nicht ändern.“ Auch für Denver sei es immer der Plan mit Besitzer Ian Dowie gewesen, den Wallach weiter auszubilden und dann zu verkaufen.