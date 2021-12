Conor Swail gewinnt drittes Weltcup-Springen in Fort Worth

Die Weltcup-Liga der Springreiter in Nordamerika hat einen irischen Spitzenreiter: Conor Swail. Am vergangenen Wochenende konnte er seine Führung weiter ausbauen.

Die Weltcup-Saison des Iren Conor Swail auf dem amerikanischen Kontinent hätte bislang kaum besser laufen können: Platz eins in Vancouver und in Sacramento, Rang elf in Las Vegas und nun erneut ein erster Platz in Fort Worth, Texas.

Den brauchte Swail allerdings auch, um sich gegen die Kanadierin Tiffany Foster zu behaupten. Sie ist Swail dicht auf den Fersen. Der Ire hat 63 Punkte in der Gesamtwertung des Nordamerika-Rankings, Foster 59.

Am Wochenende musste sich die Siegerin der Station in Tyon allerdings erneut mit Platz zwei zufrieden geben, wenn auch knapp. Conor Swail ritt den 14-jährigen Hannoveraner Wallach Count me In v. Count Grannus. Erst seit diesem Sommer sind die beiden ein Team, haben seither aber schon sechs Springen gewonnen und waren in noch viel mehr hoch platziert.

Von den acht Paaren im Stechen, kamen fünf ein zweites Mal ins Ziel. Aber selbst wer einen Abwurf riskierte kam nicht an die 33,18 Sekunden heran, die Count me In benötigte.

Tiffany Foster und ihr KWPN-Wallach Figo waren allerdings nur neun hundertstel Sekunden langsamer, Platz zwei in 33,27 Sekunden. Dritte wurde die erst 24-jährige US-Reiterin Ailish Cunniffe auf ihrem Selle Français-Wallach Vivaldi du Theil v. Quaprice Bois Margot (35,57).

Mit Christian Heineking, der ja in Texas lebt, war auch ein deutscher Reiter am Start. Er gab mit seinem Cento Blue allerdings im Normalparcours auf.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.

Die Übersicht mit den Stationen und Punkten der Nordamerika-Liga kann man hier einsehen.