Blue Hors Zackerey mit neuem Reiter und erster Platzierung in Deutschland

Der dänische Zack-Sohn Blue Hors Zackerey gilt als großes Talent, auch wenn seine Turniereinsätze bislang rar gesät waren. In der zurückliegenden Decksaison war der Hengst in Deutschland stationiert und wurde auch sportlich gefördert. Mit Erfolg.

Das Gestüt Blue Hors hatte Zackerey dieses Jahr in Deutschland bei Martin Determann stationiert. Und so, wie es aussieht, wird er auch in der kommenden Saison im Lande bleiben. Lukas Fischer ist der Glückliche, der den siebenjährigen Dänischen Warmbluthengst Blue Hors Zackerey dieses Jahr reiten durfte. Auf seiner Facebook-Seite berichtet er von dem ersten gemeinsamen Turnierstart, einer Dressurprüfung Klasse M* in Buchholz. Sie belegten den zweiten Platz mit 69,04 Prozent. Das Siegerpaar, Damsey unter Julia Sachs, hatte 69,697 Prozent erhalten.

Fischer: „Ich freue mich wahnsinnig, dieses Ausnahmetalent seit Anfang 2021 reiten zu dürfen. Wir sind gespannt, was das Jahr 2022 bringen wird, denn dieses Pferd ist in Sachen Charakter und Leistungsbereitschaft nicht zu übertreffen!“

Blue Hors Zackerey

Der 2014 geborene Sohn des Zack aus einer Sandro Hit-Stute (Z.: Tove und Ove Møller Nørgaard, Dänemark) kommt aus einem bewährten dänischen Mutterstamm. Es ist derselbe, aus dem zum Beispiel auch die dreifache Dressurpferde-Weltmeisterin und inzwischen Grand Prix-siegreiche Fiontini hervorging.

Der Öffentlichkeit wurde Zackerey das erste Mal anlässlich der Oldenburger Körung 2016 präsentiert. Schon damals avancierte er zum Publikumsliebling. Anlässlich seiner Körung in Dänemark wurde der Hengst mit der Goldmedaille des Dänischen Warmblutzuchtverbands ausgezeichnet. Vierjährig wurde er mit einer Endnote von 9,46 Zweiter beim Dänischen Championat und der Oldenburger Verband zeichnete ihn ob seiner Eigenleistung und der Qualität des ersten Fohlenjahrgangs als Hauptprämiensieger aus.

In den ersten Jahren war Zackerey sportlich von Daniel Bachmann Andersen gefördert worden. Als der das Gestüt Blue Hors verließ, übernahm kurzzeitig der in Dänemark beheimatete Spanier Severo Jurado Lopez den Beritt des Hengstes. Der ehemalige Helgstrand-Stallreiter ist ja inzwischen selbstständig. Nun soll also Lukas Fischer Zackereys sportlichen Werdegang weiter begleiten.