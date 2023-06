Balve: U25-Prüfungen an Helen Erbe und Max Haunhorst

Nicht nur die Dressur-Senioren tragen ihre Deutsche Meisterschaft in Balve aus, sondern auch die U25-Reiter. Hier sind Helen Erbe und Carlos auf Titelverteidigungskurs, heute vor Rothenberger & Co. Weniger eindeutig war die Entscheidung in der Einlaufprüfung des U25-Springpokal.

Als letztes Paar der Intermédiaire II betraten die Piaff-Förderpreis Sieger Helen Erbe und Carlos das Viereck von Balve. Den Ort, an dem sie im vergangenen Jahr die ersten Deutschen Meister in der U25-Kür geworden waren. Man kann sagen: Auftakt gelungen! 32 Punkte trennten die beiden vom Rest des Feldes. 74,421 Prozent standen am Ende auf der Anzeigentafel und nur ein Richter, Knut Danzberg bei B, sah an ihrer statt das Paar auf Rang zwei an der Spitze.

Das waren Semmieke Rothenberger und der 13-jährige KWPN-Wallach Farrington v. Jazz. Die beiden Sieger der Piaff-Förderpreis Etappe von Mannheim hatten das Feld mit ihren 72,737 Prozent bis zum Schluss angeführt.

An dritter Stelle reihten sich Selina Söder und Jessica von Bredow-Werndls einstiges Grand Prix-Pferd Zaire-E mit 72,026 Prozent ein. Ebenfalls platziert in dieser Reihenfolge: Paulina Holzknecht auf Entertainer Win T (71,50), Felicitas Hendricks und Drombusch (die dieses Jahr in Wellington einen erfolgreichen Einstand auch bei den internationalen Senioren hatten, 70,632), Luca Sophia Collin mit ihrem Neuzugang Ferrero D (70,553) und schließlich die beiden Vorjahressiegerinnen des U25-Grand Prix, Alina Schrader und Paola.

Zaire ist nicht das einzige bekannte Pferd, das das Viereck in Balve bereits von den Seniorenprüfungen her kennt. Ebenfalls am Start ist Dorothee Schneiders Mannschaftsweltmeister 2018, Sammy Davis Jr. mit seiner neuen Reiterin Jeannine Merit Pelzer. Die beiden mussten sich heute mit 60,895 Prozent begnügen. Ebenfalls nun im U25-Lager unterwegs: Sandra Nuxolls Louisdor-Preis-Fünfte Hanami. Die zwölfjährige Dante Weltino-Tochter geht nun mit Louisa Deutschbauer, unter der sie heute 68,026 Prozent erzielte.

U25 Springpokal

Auf dem Springplatz stand für die U25 Kandidaten im Parcours ein S**-Springen gegen die Uhr an, die Einlaufprüfung des U25 Springpokal. Neun Paare erreichten fehlerfrei das Ziel. Den Sieg trugen Max Haunhorst und seine Conthargos-Tochter Cosa Nostra davon. 64,43 Sekunden lautete ihre Zeit.

Nur wenig langsamer waren Henrike-Sophie Boy und ihre neunjährige, selbst gezogene Acadius-Tochter Aquarell Son: 64,95 Sekunden. Dritter wurde Lucas Wenz mit Jagonda (66,12) vor Mia-Charlotte Becker und Lasse K in 66,76 Sekunden.

Ponyreiter

Schließlich hatten heute auch die Ponydressurreiter ihren ersten großen Auftritt in einer Dressurprüfung Klasse L**. Hier dominierten die beiden Silber- und Bronzemedaillengewinnerpaare des Deutschen Pony-Derbys in Hamburg, allerdings in umgekehrter Reihenfolge. Die Derby-Dritte Lennea Höfler gewann die Prüfung im Sattel ihres Dexter McDougle mit 73,590 Prozent vor Stall- und Trainingskollegin Leni-Sophie Gosmann mit Diamantini (72,393), die in Hamburg Zweite gewesen war. Platz drei hinter den beiden holten Hanna Sofie Clauberg und Dacapo B (72,222).

Die Siegerin des Pony-Derbys, Mia Steinbusch auf Cyrill, war ebenfalls in Balve am Start. Heute reichte es mit 69,231 Prozent allerdings nicht für eine Platzierung. Als Siebte landeten sie im Mittelfeld.

Alle Ergebnisse der Deutschen Meisterschaften in Balve finden Sie hier.