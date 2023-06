La Baule: Schleifen zum Auftakt für Kendra Claricia Brinkop und Jana Wargers

Kein FEI-, „nur“ ein „normaler“ Fünf-Sterne-Nationenpreis steht dieses Wochenende im Rolex-treuen La Baule, Frankreich, auf dem Programm. Tag eins hat sich für Deutschlands Reiterinnen gelohnt.

Im 1,40 Meter-Eröffnungsspringen gaben der Franzose Julien Gonin und sein elfjähriger Mylord Carthago-Sohn Caprice de Guinfard am meisten Gas: 53,90 Sekunden, fast eineinhalb Sekunden schneller als der Ire Tom Wachman auf der zehnjährigen KWPN-Stute I’m Here v. Carambole (55,23). An dritter Stelle reihte sich Belgiens Jérôme Guery auf der neunjährigen Cardento-Tochter Come Away Flamingo Z ein, die er seit rund einem halben Jahr unter dem Sattel hat.

Die einzige deutsche Nullrunde lieferten Kendra Claricia Brinkop und die zehnjährige Biscayo-Tochter In Time. Die Zeit reichte für Platz 13, wofür es noch zehn Euro gab.

Nächster Sieg für Frankreich

Die Gastgeber dominierten den ersten Tag in La Baule. Das zweite Springen, eine 1,45 Meter-Prüfung in zwei Phasen, sah Julien Epaillard auf dem elfjährigen KWPN-Hengst Hoover v. Clinton an der Spitze. Erst Ende April bestritten die beiden ihr erstes gemeinsames Turnier. Aymeric de Ponnat hatte Hoover in den Sport gebracht. Letztes Wochenende in St. Tropez gaben die beiden ihr Fünf-Sterne-Debüt, das noch mit acht Fehlern in jeder Prüfung. Heute lief es deutlich besser: null und mit 28,28 Sekunden uneinholbar schnell.

Platz zwei ging an Roger Yves Bost mit der zwölfjährigen Baloubet du Rouet-Tochter Ballerine du Vilpion (28,83), gefolgt von Cian O’Connor und der KWPN-Stute Germaine W v. Eldorado vd Zeshoek (29,29).

Auch hier war Kendra Claricia Brinkop beste Deutsche, diesmal mit dem zehnjährigen BWP-Hengst Nector vd Bisschop v. Echo van’t Spieveld. Sie wurden Neunte.

Highlight des Tages an Marcus Westergren

Nicht seinen ersten, aber seinen bislang wichtigsten Sieg mit der neunjährigen Zangersheider Stute Fellaini de Liebri Z feierte Schwedens Marcus Westergren. Die beiden setzten sich im Preis der Französischen Reiterlichen Vereinigung (FFE) über 1,50 Meter in 64,31 Sekunden knapp an die Spitze.

Platz zwei holten mit acht hundertstel Sekunden Abstand Nicolas Delmotte und der belgische Diamant de Semilly-Sohn Ilex VP. Dahinter reihte sich der irische Stall Karlswood ein in Gestalt von Max Wachman auf Quintini und Cian O’Connor mit dem OS-Hengst Checkter, den er vor noch nicht allzu langer Zeit aus dem Stall Böckmann übernommen hatte.

In dieser Prüfung war es Jana Wargers mit Limbridge, die es unter die Platzierten schaffte. Fehlerfrei sprangen sie auf Rang 15.

Alle Ergebnisse aus La Baule finden Sie hier.