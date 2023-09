Cathrine Laudrup-Dufours Nachwuchspferd Vividus gewinnt seinen ersten Grand Prix

Es ist ruhiger geworden um die dänische Mannschaftsweltmeisterin Cathrine Laudrup-Dufour. Noch hat sie kein neues Championatspferd im Stall. Aber einer ihrer Vierbeiner dürfte auf jeden Fall das Potenzial dazu haben.

Dass Cathrine Laudrup-Dufour sich viel von dem nun achtjährigen schwedischen Wallach verspricht, ist angesichts seiner Begabung „für Pi und Pa“ wenig verwunderlich. Nach seinem ersten Sieg in seiner ersten Intermédiaire I mit über 74 Prozent war in diesem Frühjahr bereits ein Ausrufezeichen des Zaladin-Don Charly-Sohns aus der Zucht von Christian Pålsson. International hatte der im Besitz der Familie Zinglersen gemeinsam mit Cathrine Laudrup-Dufour. Für die Familie hatte die Dressurreiterin vor wenigen Jahren auch Bohemian ausgebildet und sich mit ihren international erfolgreichen Auftritten viele Meriten verdient. Bohemian geht mittlerweile unter Patrik Kittel (SWE), zum ersten Mal in Crozet.

Ein nationales Turnier in Helsinge nördlich von Kopenhagen (DEN) bot nun den passenden Rahmen für die 31-jährige Cathrine Laudrup-Dufour, ihr Nachwuchs-Grand Prix-Pferd vorzustellen – und zwar prompt in einem ebensolchen, einem Grand Prix. Gegen acht weitere Paare konnte sich das Paar dort durchsetzen. 71,6 Prozent lautete die Bewertung.

Neben einem Video aus der Prüfung kommentierte Cathrine Laudrup-Dufour in den sozialen Medien: „Vividus hat heute seinen ersten GP überhaupt absolviert. Er war so cool in der Arena zu reiten, da ich ihn wirklich durch die ganze Prüfung arbeiten und schulen konnte. Einige teure Fehler ja, aber ich bin ehrlich gesagt einfach nur stolz darauf, dass mein 8-Jähriger heute mit mehr als 71 Prozent gewonnen hat.“

