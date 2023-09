Hagen: 40.000 Euro für Dressurfohlen Dreamcatcher GE

Im Rahmen des CDI4* Hagen kamen am vergangenen Wochenende 16 dressurbetonte Fohlen bei der Fohlenauktion „Ihre Majestäten“ unter den Hammer. Kunden bezahlten in Hagen am Teutoburger Wald durchschnittlich 12.703 Euro. 40.000 Euro kostete die Preisspitze Dreamcatcher GE.

Das Hengstfohlen v. Dynamic Dream aus einer Grey Flanell-Mutter kommt aus der berühmten Neustädter P-Familie. Sandy Pöhler hat den Hengst mit Namen Dreamcatcher GE gezogen, Kunden aus der Ukraine erhielten den Zuschlag für das typvolle und bewegungsstarke Fohlen und legten 40.000 Euro an.

Das zweitteuerste Fohlen kommt aus dem Premierenjahrgang v. Feliciano und wurde von Züchter Hendrik Niehe aus einer Don Schufro-Mutter gezogen. Für die Stute bezahlten Käufer aus Bayern 28.000 Euro. Somit bleibt die Feliciano-Tochter im Zuchtgebiet des Deutschen Sportpferdes.

Neben Deutschland und Ukraine wechselten Fohlen außerdem nach Belgien, Portugal und in die Schweiz. Auktionator Hendrik Schulze Rückamp schlug sechs Fohlen online zu, zehn Fohlen wurden von vor Ort anwesenden Interessenten ersteigert. Mit dem Ergebnis der letzten DSP-Präsenzauktion dieses Jahres ist Auktionsleiter Fritz Fleischmann zufrieden: „Es war ein erfolgreicher Ausflug in den Norden für uns. Ein besonderer Dank gilt dem Hause Kasselmann für die großartige Unterstützung. Wir hoffen, dass unsere Majestäten im kommenden Jahr wieder in Ludwigsburg vor dem Schloß Monrepos flanieren.“ Der Hof Kasselmann war als Veranstalter eingesprungen, weil das traditionelle Dressurfestival vor Schloss Monrepos in Ludwigsburg nicht hatte stattfinden können.