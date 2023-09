Verstärkung für Paul Schockemöhle: Andreas Kreuzer und Vivien Schockemöhle nun Teil des Managements

Paul Schockemöhle hat sich Verstärkung für sowohl den Spring- als auch den Dressurbereich geholt. Der Springbereich hat mit Andreas Kreuzer und Vivien Schockemöhle zwei neue Geschäftsführer für Management und Verkauf. Als neuer Leiter des Dressurbereichs steigt ab 1. November Lukas Fischer in das Geschehen mit ein.

Joseph Klaphake und Alfons Hermes sind bereits „seit geraumer Zeit“ nicht mehr Teil des Managaments, heißt es in der Pressemitteilung des Stalls Schockemöhle. Mit der Ernennung von Andreas Kreuzer zum Geschäftsführer sind auch dessen Anlage in Damme sowie das Team von Andreas Kreuzer von Schockemöhle übernommen worden. Kreuzer beschäftigt sich in seiner neuen Position mit allen Bereichen: Zucht, Aufzucht, Ausbildung und Verkauf.

Vivien Schockemöhle verstärkt den Springbereich noch weiter. Die Tochter von Paul Schockemöhle unterhielt mit ihrem Lebensgefährten, dem Springreiter Emanuele Camilli, bis zuletzt eine Anlage in Hörstel bei Riesenbeck. Nun ist das Paar auf eine moderne Springanlage bei Holdorf gewechselt. Diese liegt nun nur wenige Autominuten vom Stall Schockemöhle entfernt.

Lukas Fischer neuer Leiter Dressur

Seit mehreren Jahren greift der Stall Schockemöhle mehr und mehr auch ins Geschehen des Dressursports ein. Total Hope schaffte es mit Isabel Freese (NOR) im Sattel unter die besten Zehn in der Grand Prix Kür der EM Riesenbeck. Und in Warendorf brillierte kürzlich Escanto PS auf dem Reitpferdeviereck unter Brandi Roenick. Der Hengst durfte am Ende die Siegerschärpe tragen.

Erfolgreich soll es nun weitergehen und ab 1. November dieses Jahres wird der bis Grand Prix erfolgreiche Ausbilder Lukas Fischer dafür die Leitung übernehmen. Das impliziert nicht nur den Sportstall, sondern auch die Deckstation in Mühlen sowie auf dem Gestüt Lewitz. Ziel ist, gemeinsam mit Vivien und Paul Schockemöhle, Andreas Kreuzer und Florian Meyer zu Hartum das Imperium Schockemöhle zu einem der weltweit größten und erfolgreichsten Zucht-, Ausbildungs- und Verkaufszentren zu machen.

Lukas und Tanja Fischer geben damit ihre Selbstständigkeit auf. Der 33-Jährige hat Pferde zum Titel Bundeschampion geritten und kann auf mehr als 50 Siege in der Klasse S bis Grand Prix-Niveau verweisen. Auch seine Frau Tanja Fischer ist erfolgreich im Dressursattel und wird künftig ebenfalls bei Schockemöhle tätig sein. Die Eheleute hatten seit 2016 einen Ausbildungs- und Verkaufsstall in Emstek in Niedersachsen betrieben. Dieser war 2019 um eine Besamungsstation erweitert worden, wo bisher nur Reitponyhengste wirkten, seit diesem Jahr aber auch Großpferdehengste.

„Uns hat unser eigener Betrieb viel Freude bereitet, aber das Angebot von Paul Schockemöhle konnten wir nicht ausschlagen. Wir sind stolz und dankbar, diese Möglichkeit zu erhalten, zusammen mit ihm und seinem Team die Geschicke des wohl namhaftesten Zucht-, Ausbildungs- und Vermarktungsbetriebes überhaupt lenken zu können.“, so Tanja und Lukas Fischer. Die bei Fischers stationierten Deckhengste ihrer Sponsorenfamilien Dr. Flock und Voigtlänger plus der Siegerhengst Viva Romance PS werden in den Hengstbestand in Mühlen eingegliedert.

„Mit Tanja und Lukas Fischer können wir zwei ausgesprochen kompetente und motivierte Dressurprofis neu in unserem Team begrüßen und sind so für die Zukunft hervorragend aufgestellt.“, so Paul Schockemöhle.

Auch interessant