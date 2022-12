Mecklenburger Körtage: Siegerhengste von Vivino und Taloubet Z

Der Mecklenburger Pferdezuchtverband hat gekört. 28 Dressur- und 17 Springhengste konnten die Körkommission in den vergangenen Mecklenburger Körtagen im Landgestüt Redefin von sich überzeugen.

Der Geburtsjahrgang 2020 ist der Premierenjahrgang des Auktionsrekordlers Vivino, der dem Hengsthalter-Duo Helgstrand/Schockemöhle zugeschlagen worden war, aber letztes Jahr nach Spanien verkauft wurde. Sein neuer Reiter sagte damals, er wolle den zu dem Zeitpunkt Fünfjährigen für die Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde qualifizieren. Dort ist er weder 2021 noch 2022 aufgetaucht. Dafür kann er sich aber nun Siegerhengst-Vater nennen. Aber er war nicht der einzige erfolgreiche Debütant, der selbst von Vivaldi abstammt.

Als besten Hengst zeichnete die Mecklenburger Körkommission die Katalognummer 43 aus, einen Oldenburger Sohn des Vivino aus einer berühmten Mutter: Gesina v. Sir Donnerhall-Don Schufro, die auch Mutter von For Romance I und II, Bundeschampionesse Fasine, Feinrich usw. ist. Der Hengst kam in der Lewitz bei Paul Schockemöhle zur Welt und gehört nun einer Besitzergemeinschaft, bestehend aus Paul Schockemöhle sowie der Familie Flock, die ihn zunächst auf der Hengststation von Lukas und Tanja Fischer aufstellen wollen.

Reservesieger wurde ein weiterer Sohn des Viva Gold, der ja schon in Westfalen mit seinem Erstlingsjahrgang einen Sieger- und zwei weitere Prämienhengste stellte. In diesem Fall wurde der Weihegold-Engel v. Vivaldi aus der Zucht und ausgestellt von Markus Winkler, an eine Basic-Mutter angepaart. Das Ergebnis hört auf den Namen Vivasic MW und ist als Deutsches Sportpferd eingetragen.

Weitere Prämien:

Nr. 42 Oldenburger v. Vivino-Morricone (Z.: Gestüt Lewitz, B.: Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH)

Nr. 38 Oldenburger v. Vitalis-De Niro (Z.: Gestüt Lewitz, B.: Paul Schockemöhle Hengsthaltung GmbH)

Nr. 36 Westfale v. Toto Jr.-Fürst Wilhelm (Z.: Hedda Ottmann-Dröge, B.: Heinrich Ramsbrock)

Nr. 21 Hannoveraner v. Jovian-Hohenstein (Z.: Thorsten Hogrefe, B.: Helgstrand Dressage ApS)

Nr. 10, Ferdinand de Fontaine, Oldenburger v. Franklin-Sezuan (die Mutter ist die Grand Prix-Stute Queenparks Wendy/Andreas Helgstrand, Z.: Chateau de Fontaine Domaine Fontaine l‘Abbé, Frankreich, B.: Helgstrand Dressage ApS)

Springen

Der Siegerhengst der Springer hat ebenfalls bereits einen Namen: Tiebreaker HB2, ein Belgischer Warmblüter v. Taloubet Z aus einer Heartbreaker-Jus de Pomme-Romeo-Mutter. Benny Helsen in Belgien ist der Züchter Nicole Derlin aus Travenbrück, eigentlich bekannt als Trakehner Züchterin, stellte ihn aus. Aus dem Stamm des Hengstes kommen mehrere internationale 1,60 Meter-Springpferde, etwa QH Baloudarc, der bei der WM in Tryon teilgenommen hat.

Reservesieger wurde ein beim OS eingetragener Sohn des Chacoon Blue aus einer Casallco-Stakkatol-Canabis-Mutter, einmal mehr ein Youngster aus der Lewitz im Besitz von Paul Schockemöhle.

Weitere Prämien gingen an:

Nr. 48 Westfale v. Baggio-Quidamo-Collin L (Z. u. B.: Gut Darß GmbH & Co. KG/Marc Fiege)

Nr. 63 Mecklenburger v. Don VHP Z-Com Air-Landadel (Z.: Gerd Küst, B.: Rocco Henning)

Den gesamten Katalog finden Sie hier.

Weitere Ergebnisse hat der Verband bislang nur auf Facebook veröffentlicht.