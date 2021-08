Crozet: CDI4*-Grand Prix an Jessica von Bredow-Werndl vor Dorothee Schneider

Während Olympiasiegerin Dalera zuhause auf der Weide chillt, hat Jessica von Bredow-Werndl Nachwuchspferd Ferdinand BB mit nach Crozet in Frankreich genommen, wo sie unter anderem auf ihre Mannschaftskollegin Dorothee Schneider mit ihrem Olympiareservisten trafen.

Nachdem Dorothee Schneider mit Sammy Davis Jr. sowohl den Grand Prix (75,957) als auch den Grand Prix Special (75,404) von Crozet jeweils vor Matthias Alexander Rath und Destacado hatten für sich entscheiden können, musste sich die zweifache Mannschaftsolympiasiegerin heute Nachmittag im Grand Prix der Vier-Sterne-Tour geschlagen geben.

Die neue Einzelolympiasiegerin Jessica von Bredow-Werndl hatte ihren zwölfjährigen Hannoveraner Florencio-Sohn Ferdinand BB mit nach Frankreich genommen und stellte einen neuen persönlichen Rekord im Grand Prix auf internationaler Ebene auf: 75,152 Prozent. Damit setzten sie sich ganz knapp gegen Dorothee Schneider und Faustus durch, die mit 75,130 Prozent aus dem Viereck gekommen waren. An dritter Stelle reihte sich das Olympiareservepaar Carina Scholz und Tarantino ein (73,369).

Bemerkenswert: Jessica von Bredow-Werndl und Ferdinand BB waren nur von zweien der fünf Richter auf Rang eins gesetzt worden, nämlich Hans Christian Matthiesen (DEN) bei E und Stephen Clarke (GBR) bei B. Ihre Kollegen, Raphael Saleh (FRA) bei H, Henning Lehrmann (GER) als Chefrichter bei C und Maribel Alonso (MEX) bei M, sahen Schneiders Tokio-Ersatzpferd Faustus an der Spitze. Henning Lehrmann gab den beiden sogar eine 9 fürs Rückwärtsrichten. Zum Verhängnis wurden dem Paar Fehler in den Zweierwechseln. Sonst hätte die Rangierung anders ausgesehen.

Das vierte deutsche Starterpaar, Matthias Alexander Rath und Foundation, mussten sich mit Rang elf von 14 Teilnehmern zufrieden geben (66,804).

