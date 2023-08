Crozet: Rath zweimal vorn, Rothenberger und Matchball Zweite im Grand Prix

Läuft für die deutschen Dressurreiter im französischen Crozet. Dort standen heute der 5*-Grand Prix und die Kür der 3*-Tour auf dem Programm. In beiden Prüfungen führte Matthias Alexander Rath die Ehrenrunde an.

Bis zu dieser Saison war der einstige Bundeschampion und Burg-Pokal Sieger Destacado die Nummer eins im Stall von Matthias Alexander Rath gewesen. Inzwischen setzt er für die höher dotierte Fünf-Sterne-Tour auf den selbst gezogenen Thiago v. Totilas aus der Wahajama v. Warkant, einst internationales Pferd von Raths Stiefmutter Ann-Kathrin Linsenhoff. Der Oldenburger Dunkelfuchshengst erhielt heute 74,913 Prozent von den Richter, einen Hauch weniger, als Destacado gestern bei seinem Sieg im Drei-Sterne-Grand Prix bekommen hatte. Vier der fünf Richter hatten das Paar auf Rang eins. Einzig der Richter bei B, Eduard de Wolff van Westerrode, sah sie nicht vorne, sondern auf Rang drei.

Der Niederländer hätte Sönke Rothenberger und Matchball den Vorzug gegeben. Am Ende wurden die beiden mit 73,413 Prozent Zweite. Rothenberger reitet den elfjährigen Millennium-Sohn ja erst seit Anfang des Jahres (nach dem Louisdor-Preis Finale hatte er ihn von seiner Ausbilderin Stefanie Wolf übernommen). Sie sind also noch in der Findungsphase. Das zeigte sich heute in einem kleinen Missverständnis beim Einreiten, als der Oldenburger einmal kurz ausfiel. In der ersten Piaffe zögerte er zunächst, zeigte dann aber nach kurzer Aufforderung des Reiters eine der besten Piaffen, die man je von ihm gesehen hat. Auch die nächsten Übergänge klappten schon besser. In der Galopptour gab es diverse Achten und sogar Neunen. Einzig im Übergang zum Trab ließen sie dann noch einmal Punkte liegen.

Heute ließen sie unter anderem Morgan Barbançon auf ihrer großen Zukunftshoffnung Habana Libre A hinter sich. Die Französin und der KWPN-Wallach hatten ja in Wellington im Frühjahr einiges abgesahnt. Heute wurden es 72,326 Prozent und Rang drei.

Sieg Nummer zwei für den Schafhof

Matthias Alexander Rath hatte sich entschieden, mit Destacado in der Kür der Drei-Sterne-Tour an den Start zu gehen. Den gestrigen Grand Prix hatten sie mit 75 Prozent gewonnen. Heute in der Kür erhielten sie 78,125 Prrozent. Das reichte lässig, um den Rest des Feldes auf Abstand zu halten.

An zweiter Stelle reihte sich die Portugiesin Maria Pais do Amaral auf dem Oldenburger Hotline-Sohn Hot Hit ein. Man kannte den Schimmel immer unter Frederic Wandres für den Hof Kasselmann. Seit dieser Saison sitzt die Portugiesin im Sattel. 73,4 Prozent sind nicht das beste Ergebnis, aber Rang zwei ist die bislang beste internationale Platzierung für das Duo. Mehr Punkte hatten sie nur im Frühjahr in Redefin erhalten (73,80), waren dort aber „nur“ Dritte.

Den Platz überließen sie heute einem Paar aus den USA, Benjamin Ebeling mit der dänischen Warmblut-Stute Indeed v. Hofrat. 73,205 Prozent wurden es für die beiden.

Alle Ergebnisse aus Crozet finden Sie hier.