CSI Basel: Ab 2022 sind auch die Dressurreiter dabei!

Das internationale Turnier in Basel war bisher vor allem für Springsport auf Weltklasse-Niveau bekannt. Ab 2022 sollen auch die Dressurreiter mit an Bord sein!

Die nächste Ausgabe des Fünf-Sterne-Weltcupturniers in Basel ist für den 12. bis 16. Januar 2022 geplant. Dann sollen in der Schweiz – unweit der deutschen und fanzösischen Grenze – allerdings nicht nur die Springreiter an den Start gehen, sondern auch Dressurprüfungen auf höchstem Niveau stattfinden. Eine „ausgezeichnete Infrastruktur, das begeisterte Publikum und ein attraktives Preisgeld sollen die besten Dressurreiterinnen und -reiter der Welt nach Basel locken“, so heißt es in der Pressemitteilung des Veranstalters. Ziel sei es, die Dressurprüfungen ein Jahr später dann als Weltcup-Qualifikation austragen zu können.

„Wir freuen uns sehr, dass wir in Zukunft dem Schweizer Dressursport eine tolle Bühne zur Präsentation und unseren Zuschauerinnen und Zuschauern mit den internationalen Stars dieser Disziplin eine zusätzliche Attraktion bieten können“, sagt Dr. h.c. Thomas Straumann, Verwaltungsratspräsident der Trägergesellschaft des CSI Basel. Um alle Prüfungen unterbringen zu können, beginnt das Turnier dann bereits am Mittwochnachmittag. „Basel wird durch die Integration der Dressur in der Pferdesportwelt zweifellos an Bedeutung gewinnen“, betont Andy Kistler, Präsident des Organisationskomitees.